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CAN AKSOY KİMDİR? Esenyurt Belediyesi Başkanvekili Can Aksoy nereli, kaç yaşında? Görevleri...

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi Başkanvekili olarak atandı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları Can Aksoy’un hayatı, kariyeri ve bugüne kadar üstlendiği görevleri merak etmeye başladı. İşte Can Aksoy’un kariyer yolculuğu ve yeni göreviyle ilgili merak edilenler...

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 11:59 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 12:05
CAN AKSOY KİMDİR? Esenyurt Belediyesi Başkanvekili Can Aksoy nereli, kaç yaşında? Görevleri...

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Can Aksoy, 1983 yılı Ankara Altındağ'da dünyaya geldi. Aslen Kırşehirli'dir. İlk ve orta öğrenimini Ankara Keçiören'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde devam etmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Üniversite yıllarında isteğe bağlı olarak, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi' nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü' nde (2003) stajlar yapmıştır.

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği meslek hayatında, Giresun İli'nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı'da Refakat Stajını, Kırşehir İli'nde Vilayet Stajlarını tamamlamış, Çankırı İli Korgun İlçesi'nde vekil kaymakam (2006) olarak görev yapmıştır.

2007 yılında, bir yıl süre ile yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programlarına katılmak amacıyla İngiltere'ye, Leicester Üniversitesi'ne T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilmiştir.

İçişleri Bakanlığı kayyum atadı. (Sosyal medya)İçişleri Bakanlığı kayyum atadı. (Sosyal medya)

Yurtdışı eğitimi sonrasında Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü'nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu'nu tamamlamıştır.

Kaymakam Adaylığı Eğitimi sürecinin sonunda T.C. İçişleri Bakanlığı 93. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu "Üstün Başarı" derecesi ile tamamlamıştır.

• 2009-2011 yılları arasında Sivas İli Ulaş İlçesi Kaymakamı,

• 2011-2013 yılları arasında Kars İli Arpaçay İlçesi Kaymakamı,

• 2013-2015 yılları arası Yozgat Vali Yardımcısı,

• 2015-2017 yılları arasında Çanakkale Vali Yardımcısı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri,

• 2017-2018 yılları arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Kaymakamı,

Can Aksoy (Kaynak: Sosyal Medya)Can Aksoy (Kaynak: Sosyal Medya)

• 2018 - 2019 tarihleri arasında Ankara İli Beypazarı İlçesi Kaymakamı,

• 2019 - 2023 tarihleri arasında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kaymakamı olarak görev yapmış olup,

04.09.2023 tarihinden itibaren Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlayan Can Aksoy, evli ve iki evlat sahibi.

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