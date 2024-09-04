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Dilruba Kayserilioğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dava

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp, serbest bırakılan ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu (33) hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 21:02 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 21:02
Dilruba Kayserilioğlu’na ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava

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İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesi ve hayvan yasasını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi.

Dilruba KayserilioğluDilruba Kayserilioğlu

29 AĞUSTOS'TA TAHLİYE EDİLDİ
İkinci kez yapılan bir itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun 'Hakaret' suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi.

Sokak röportajında hakaretler savuran şahıs gözaltında

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutukluluğu süren Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu 29 Ağustos'ta tahliye edildi.

Dilruba KayserilioğluDilruba Kayserilioğlu

Dilruba Kayserilioğlu, TCK 216/1 ve 2 ile 218 maddelerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıla hapis istemiyle dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu oluşmadığından beraatine karar verdi. 'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, bu eylemin basın yayınla yapıldığı için cezayı TCK 218 maddesi gereği 1/2 artırarak 9 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca, 1/6 indirim iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü. Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

Dilruba Kayserilioğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelDilruba Kayserilioğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında bu kez de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Dilruba Kayserilioğlu, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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