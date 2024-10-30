TUSAŞ’tan dünyaya 101.yıl mesajı! Başka Recep Tayyip Erdoğan: Alçaklara inat üreteceğiz

Erdoğan, "Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı törenleri, tüm yurtta gerçekleştirildi. Başkan Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'nden dünyaya mesaj verdi:

"Aziz Atatürk; Bugün bizlere emanetiniz olan, Cumhuriyetimizin 101. Yıldönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Zat-ı Alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz". Başkan Erdoğan, buradaki törenin ardından Külliye'de tebrikleri kabul etti.

ÇAĞRI ÖNYARGISIZ DEĞERLENDİRİLMELİ

Başkan Erdoğan, Külliye'de 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin, terör sorununun çözümü için yaptığı çağrıyı değerlendiren Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde ortaya konan yaklaşımların, bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: İç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri, ne de onları besleyen şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır. Böyle bir dönemde 85 milyon hep birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz çok daha hayati hale gelmiştir.