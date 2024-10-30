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Türkiye 20 Afrika ülkesiyle anlaşma yaptı!

Türkiye, 20 Afrika ülkesiyle anlaşma yaptı. O bölgelerde maden, petrol ve doğalgaz aramaları yapmak için düğmeye bastı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
Türkiye 20 Afrika ülkesiyle anlaşma yaptı!

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Türkiye'nin 2000'li yılların başında başlattığı Afrika Açılımı, 2013'te yapılan Afrika Ortaklık Programı'yla start aldı. Bu çerçevede bir süre önce Oruç Reis gemimiz, aramalar için yola çıktı. Somali'ye ulaştı. Limanda alkışlarla karşılandı. Dünyaca ünlü yayın kuruluşu BBC, Ankara'nın 20'ye yakın Afrika ülkeleriyle yaptığı anlaşmaları, manşete taşıdı. Aralarında Somali, Sudan, Libya, Angola, Nijer, Nijerya, Fas, Cibuti, Mısır, Cezayir'in de bulunduğu ülkelerle maden arama, petrol ve doğalgaz işbirliği anlaşmaları imzaladığını hatırlattı. Bu çerçevede Ankara'nın yıl sonunda Nijer'de de altın aramaya başlayacağı vurgulandı.

Oruç Reis, Hint Okyanusu'nda petrol ve doğalgaz aramak için yola çıktı. Somali'ye ulaştı. Karşılama törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da katıldı.

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