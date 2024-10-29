TUSAŞ’a saldıran teröristler Türkiye’ye nasıl geldi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ'a hain saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırı soruşturmasının devam ettiğini bildirerek "Teröristlerin paramotorla geldiğini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız yıl 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bombalı saldırı düzenleyen teröristler de paramotorla sınırı geçmişti.

PARAMOTOR NEDİR?

Paramotor, motorlu bir yamaç paraşütünün (PPG) koşum takımı ve itici kısmının genel adıdır. Paramotor 25-70 kilometre arasında hız yapabilirken 5400 fit kadar yükselebiliyor. Çift motorlu ve bir depo benzinle 300-400 kilometre yol katledebiliyor. Uçuş süresi genellikle 2-3 saat sürebiliyor. Hava alanları ve askeri bölgelerin üzerinden geçmesi yasak.

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