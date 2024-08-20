PKK’lı teröristlerin Amanoslar’a uzanan paramotor oyunundan Fransa çıktı! İşte hain planın perde arkası

12 Ağustos 2020'de 11 teröristi etkisiz hale getirdiği 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, terör örgütünün Amanoslar'da yuvalanmak için nasıl bir yol izlediğine dair yeni detaylar ortaya çıktı.
12 Ağustos 2020'de 11 teröristi etkisiz hale getirdiği 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, terör örgütünün Amanoslar'da yuvalanmak için nasıl bir yol izlediğine dair yeni detaylar ortaya çıktı.
HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİST OĞLU YAKALANDI
Yapılan çalışmalarda, firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in Terörden Arananlar Listesinde "Gri" kategoride yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik'in de aralarında olduğu 4 teröristin eylem için 2 paramotor ile 28 Eylül ve 10 Ekim'de Suriye'nin Münbiç bölgesinden havalanarak Amanoslar kırsalına indiği belirlendi.
Güvenlik birimlerinin 19 Ekim'de düzenlediği operasyonda ise teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken HDP vekilin terörist oğlu sağ yakalanarak tutuklandı.
EĞİTİM FRANSA'DAN
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terör örgütü mensuplarına, sınırı geçmelerini sağlayan paramotorların eğitiminin Fransızlar tarafından verildiği ortaya çıktı.
PARÇALAR ELE GEÇİRİLDİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Mersin Mezitli ilçesinde bulunan Polis Evine yönelik 26 Eylül 2022'de gerçekleştirilen ve bir polisin şehit olduğu terör saldırısının faillerinin de önce Suriye Munbiç'ten Afrin'e, buradan Mersin Tarsus Çöplü köyündeki tarım arazilerine indiği öğrenildi. Yapılan arama tarama çalışmalarında paramotor parçaları ele geçirildi.
PARAMOTOR NEDİR?
Paramotor, motorlu bir yamaç paraşütünün (PPG) koşum takımı ve itici kısmının genel adıdır. Paramotor 25-70 kilometre arasında hız yapabilirken 5400 fit kadar yükselebiliyor. Çift motorlu ve bir depo benzinle 300-400 kilometre yol katledebiliyor. Uçuş süresi genellikle 2-3 saat sürebiliyor. Hava alanları ve askeri bölgelerin üzerinden geçmesi yasak.