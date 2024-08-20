PKK’lı teröristlerin Amanoslar’a uzanan paramotor oyunundan Fransa çıktı! İşte hain planın perde arkası

12 Ağustos 2020'de 11 teröristi etkisiz hale getirdiği 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu' nda, terör örgütü nün Amanoslar 'da yuvalanmak için nasıl bir yol izlediğine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Terör örgütü patlayıcı yükleyebildikleri drone ve paramotorları kullanmaya başlamıştı.

HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİST OĞLU YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda, firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in Terörden Arananlar Listesinde "Gri" kategoride yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik'in de aralarında olduğu 4 teröristin eylem için 2 paramotor ile 28 Eylül ve 10 Ekim'de Suriye'nin Münbiç bölgesinden havalanarak Amanoslar kırsalına indiği belirlendi.