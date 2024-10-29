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Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 00:21 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 00:21
Emine Erdoğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum (AA)Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum (AA)
Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstiklal ve istikbalimizin teminatı Cumhuriyet'imizin 101'inci yaşını büyük bir gurur ve coşku ile kutladık. Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum."

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