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Kar beklentisi için açıklama yapıldı! İstanbullulara soğuk hava uyarısı: Zor günler yaklaşıyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinde mevsimin ilk kar yağışı görülürken, İstanbul'da hava koşulları merakla bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kış mevsiminin yaklaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurak geçen sonbaharın su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirten Şen, İstanbullulara soğuk havaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Baraj doluluk oranlarının da düşüşe geçtiğine dikkat çeken uzmanlar, önümüzdeki günlerde su tasarrufu konusunda hassas olunması gerektiğini vurguladı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 09:13 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 09:13
Kar beklentisi için açıklama yapıldı! İstanbullulara soğuk hava uyarısı: Zor günler yaklaşıyor

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Türkiye genelinde bazı şehirlerde mevsimin ilk kar yağışları görülürken, İstanbul'da kar yağışı merakla bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları, bu kışın İstanbul için farklı geçeceğine işaret ediyor.

"ESKİSİ GİBİ KAR YAĞIŞLI KIŞLAR BEKLENMİYOR"

Uludağ, Palandöken, Artvin, Ordu ve Rize gibi yüksek kesimlerde kar yağışları yaşandı. Ancak İstanbul için durum farklı görünüyor. Prof. Dr. Orhan Şen, "Sıkı bir kış beklemeyelim. Çocukluk döneminizdeki kar yağışlarını artık İstanbul'da görmek çok zor. Havada bir gün kar görürsek şanslı sayarız" ifadelerini kullandı.

Kurak Sonbahar Endişe Veriyor

Prof. Dr. Şen, bu yıl sonbahar yağışlarının beklenen düzeyde gerçekleşmediğini ve bunun özellikle tarım için olumsuz etkiler yarattığını belirtti. "Toprak yeterince nem alamadı, ekim ayı çiftçiler için önemli. Ancak önümüzdeki 5-6 gün boyunca ciddi bir yağış beklenmiyor" dedi.

Barajlardaki Doluluk Oranı Düşüşte

Sonbahar yağışlarının yetersiz kalması nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı alarm veriyor. Prof. Dr. Şen, su tasarrufu konusunda İstanbullulara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunarak "Barajlar yeterince dolmazsa, su tüketimi nedeniyle önümüzdeki dönemde zor günler yaşanabilir" şeklinde konuştu.

Montsuz Dışarı Çıkmayın Uyarısı

Prof. Dr. Şen, hava sıcaklıklarının akşam saatlerinde ani düşüş gösterdiğini vurgulayarak, "Akşam 5'ten sonra kesinlikle montsuz dışarı çıkılmaması gerekiyor. Geceleri havanın açık olması sis oluşumuna neden olabilir. Karayolu ulaşımında da sürücülerin dikkatli olması gerekiyor" dedi.

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