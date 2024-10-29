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Edirne'de yolcu treni kamyona çarptı!

Edirne'den Kapıkule Sınır Kapısı'na giden yolcu treni, kent merkezinde raylarda terk edilmiş halde bırakılan beton pompası kamyonuna çarptı. Kazada, yaralanan olmadı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 07:34 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 07:34
Edirne’de yolcu treni kamyona çarptı!

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Kaza, sabah saatlerinde kent merkezinde meydana geldi.

Edirne Tren Garı'ndan aldığı 35 yolcuyu Kapıkule Sınır Kapısı'na götüren tren, Yıldırım Mahallesi yakınlarında, bir kısmı raylarda bırakılan beton pompası kamyonuna çarptı.

Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı. (AA)Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı. (AA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Trende bulunan 35 yolcu ve makinist, yaralanmadıklarını belirterek tedaviyi kabul etmedi. Beton pompasının şoförünün ise olay yerini terk ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada, şoföre rastlanılmadı.

Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı. (AA)Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı. (AA)

Yolcuların bulunduğu vagonlar, bir başka trene bağlanarak tekrar Edirne Garı'na getirildi. Yolcuların Sofya seferine yetişmeleri için, karayoluyla Edirne Kapıkule Tren Gar'ına götürüldüğü öğrenildi.

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