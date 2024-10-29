Edirne’de yolcu treni kamyona çarptı!

Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı. (AA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Trende bulunan 35 yolcu ve makinist, yaralanmadıklarını belirterek tedaviyi kabul etmedi. Beton pompasının şoförünün ise olay yerini terk ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada, şoföre rastlanılmadı.