AFD'li Maximilian Krah'dan "Türkiye ile ittifak kuralım" mesajı! Başkan Erdoğan'a övgü... "İtalya'yı geçtiler Fransa'dan güçlü olacaklar"

Avrupa ise özellikle pandemi sonrası hem ekonomik hem de sosyopolitik sıkıntılarla cebelleşiyor. Rusya - Ukrayna savaşı da bölgedeki dengeleri değiştirdi. Bir yandan da göç dalgası endişesi yaşayan Avrupa ülkeleri ekonomik darboğazdan geçiyor.

AFD'li Maximilian Krah'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) Böylesi bir dönemde Türkiye'nin stratejik ortaklılığına ihtiyaç duyan Batı, bunu üst perdeden dillendirmeye başladı. Almanya İçin Alternatif Parti'nin (AFD) önde gelen isimlerinden Maximilian Krah, Almanya'nın dış ve Avrupa politikasını yeniden inşa edip Türkiye ile ittifak kurması gerektiğini açıkladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir video yayımlayan Krah, "Türklerle eski dostluğumuzu hatırlama zamanı geldi. Almanya ve Türkiye'yi 100 yıllık dostluk, güven ve iş birliği bağıyla bağlamak gerek. Birinci dünya savaşında silah arkadaşlığı yaptık ve günümüzde de NATO'da bu dostluğu sürdürmekteyiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim.com.tr / Arşiv)





BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER: TÜRKİYE GELECEĞİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ İÇİN DOĞRU ORTAK



Başkan Erdoğan'dan ve hükümetin izlediği politikalardan övgü dolu sözlerle bahseden AFD'li siyasetçi, "Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan ve Mevlüt Çavuşoğlu gibi politikacılar hızla değişen bir dünyada ulusal egemenliği korumanın ve siyasi hareket alanını genişletilmenin mümkün olduğunu kanıtlamıştır. Birlikte göç dalgasına yol açan istikrarsızlıkları sona erdirebiliriz. Bunu sadece ele almamız ve istememiz gerekiyor. Bunun için doğru ortaklara ihtiyacımız var. Mesele sadece göçün önlenmesi değil. Geleceğin şekillendirilmesi, refahın korunması... Ve geleceğin fırsatlarından adil payımızı almak da söz konusudur" değerlendirmesini yaptı.



AFD'li Maximilian Krah'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





"TÜRKİYE İTALYA'YI SOLLADI, FRANSA'DA DAHA GÜÇLÜ OLACAK"



Türk ekonomisindeki istikrarlı büyümeyi örnek veren Maximilian Krah, Türkiye'nin artık gelişmekten olan bir ülke değil gelişmiş bir ülke olduğunu söyledi:



"Türkiye artık bir gelişmekte olan ülke değil. Bugün itibarıyla İtalya'nın ekonomik gücünü geride bırakmış durumda ve 10 yılın sonuna kadar Fransa'dan daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olacak"