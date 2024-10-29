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NATO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı'nda Müttefikimiz Türkiye'yi kutluyoruz" denildi. NATO'nun sosyal medya hesabından ise Türkçe etiketlerle bir paylaşım yapıldı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:48 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:48
NATO’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

NATO'dan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı'nda Müttefikimiz Türkiye'yi kutluyoruz" denildi.

NATO'nun sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)NATO'nun sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

NATO Hava Komutanlığı ise mesajında, "Türkiye'den tüm dostlarımızın ve meslektaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

NATO'nun paylaşımında yer alan fotoğraf (Sosyal medya)NATO'nun paylaşımında yer alan fotoğraf (Sosyal medya)

NATO'nun sosyal medya hesabından ise Türkçe etiketlerle bir paylaşım yapıldı.

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