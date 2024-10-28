PKK’ya ölüm yağıyor! MSB’den ’TUSAŞ’ın intikamı’ raporu... 23’ü daha EX

TUSAŞ'taki kalleş saldırı sonrası PKK/YPG'li hendek farelerinin üzerine ölüm yağıyor.
YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMATLA VURDUK
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz" denildi.
TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAKTA AZİMLİYİZ"
Açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" notu da düşüldü.
TUSAŞ ŞEHİTLERİNİN İNTİKAMI ALINIYOR
Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağı YPG 23 Ekim'de Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a saldırdı.
5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Mehmetçik Suriye ve Irak'ta operasyonlarına hız verdi.