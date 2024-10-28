PKK’ya ölüm yağıyor! MSB’den ’TUSAŞ’ın intikamı’ raporu... 23’ü daha EX

TUSAŞ'taki kalleş saldırı sonrası PKK/YPG'li hendek farelerinin üzerine ölüm yağıyor.



YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMATLA VURDUK



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz" denildi.