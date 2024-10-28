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PKK'ya ölüm yağıyor! MSB'den 'TUSAŞ'ın intikamı' raporu... 23'ü daha EX

TUSAŞ şehitlerinin intikamı misliyle alınıyor... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Terör hedefleri işte böyle vuruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 10:35 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 11:00
PKK’ya ölüm yağıyor! MSB’den ’TUSAŞ’ın intikamı’ raporu... 23’ü daha EX

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TUSAŞ'taki kalleş saldırı sonrası PKK/YPG'li hendek farelerinin üzerine ölüm yağıyor.

23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi


YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMATLA VURDUK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz" denildi.

TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAKTA AZİMLİYİZ"

Açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" notu da düşüldü.

MİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞta üretilen ANKA SİHA ile aldı: PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya operasyonMİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞta üretilen ANKA SİHA ile aldı: PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya operasyon


TUSAŞ ŞEHİTLERİNİN İNTİKAMI ALINIYOR

Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağı YPG 23 Ekim'de Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a saldırdı.

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Mehmetçik Suriye ve Irak'ta operasyonlarına hız verdi.

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