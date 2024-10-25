İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İşte dakika dakika TUSAŞ’a saldırı: İki terörist kendini patlattı

İçişleri Bakanlığı dakika dakika TUSAŞ saldırısının detaylarını açıkladı (Takvim.com.tr)
REHİNE OLAYI YAŞANMADI
Hiçbir özel harekat ve jandarmada yaralanma yok. Bütün bunlar olurken JÖH orada vatandaşlarımızın sahipsiz olmadığını gösteriyor. 730 arkadaşın tamamı 20 dakikada geliyor.
Bazı sosyal medyada ve diğer yayınlarda üzücü şekilde terörist sayısını farklı yansıttı. Kamuoyunu lütfen yanıltmayın.
Jandarma ve polisimizi tebrik ediyorum. 15:52'den 16:40'a kadar kararlılık ile en az zayiatla atlattık. Arkadaşlarımızın cevvalliği operasyonumuzun başarısı bu neticeyi ortaya çıkardı.
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde terör saldırısı (AA)
31 İLDE OPERASYON
Mardin'de PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Bunun yardımcısı olan gri kategoride bir terörist de etkisiz hale getirildi. 31 ilde bu sabah erken vakitte PKK ile harekat ettiğini değerlendirdiğimiz kişileri gözaltına aldık. Soruşturma devam ediyor. Büyük uyum içinde birimlerimiz çalışıyor.
Savunma Sanayii'nde çalışan tüm arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
6 buçuk milyar doları aşan ihracat rakamına ulaştık. Bu başarıyı kim hazmetti kim hazmetmedi umurumuzda değil. Tüm sektörlerde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.