SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İşte dakika dakika TUSAŞ'a saldırı: İki terörist kendini patlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralanan ve tedavisi Bilkent Şehir Hastanesi’nde devam eden yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "7 özel harekat polisinin taburcu olduğunu bildirdi." dedi. Saldırıda kimsenin rehin alınmadığını belirten Yerlikaya, "730 jandarma ve polis birimi olaya müdahale etti." ifadelerini kullandı. Kadın teröristin yaralandıktan sonra kendini patlattığını ifade eden Bakan Yerlikaya, tuvalette sıkışan erkek teröristin ise saat 16.40'da çıkış olmayacağını anlayınca kendini imha ettiğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 16:58 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 18:21
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İşte dakika dakika TUSAŞ’a saldırı: İki terörist kendini patlattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralanan ve tedavisi Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam eden yaralıları ziyaret etti.

TUSAŞ SALDIRISI: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları aktardı! ''Rehine olayı yaşanmadı...''

7 ÖZEL HAREKAT TABURCU EDİLDİ
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "7 özel harekat polisinin taburcu olduğunu bildirdi." dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

15.26'da TUSAŞ'ın nizamiyesine geliyor masum insanlara ateş saçıyor. Şehit olan arkadaşlarımız var.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde terör saldırısı (AA)TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde terör saldırısı (AA)

KADIN TERÖRİST KENDİN PATLATTI
Kendisi yaralanmasına rağmen kahraman Atakan Şahin ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. Yaralandığını gören kadın terörist kendini imha ediyor.

İki zırhlı araç ile saldırıdan 14 dakika sonra özel harekat gidiyor. Süratle jandarma ve polis özel harekat oraya hareket ediyor. En kısa sürece 730 jandarma ve emniyet birimi gidiyor. Hava unsurları da bölgeye gidiyor. 15:30'da kadın terörist kendini imha ediyor. 15.52'de zırhlı araçla gelen ekip erkek teröristi akademi binasının oraya gidiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (Ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (Ekran görüntüsü)

17 kahraman oraya giriyor, şoka giren terörist 2 el bombası atıyor. Binada yukarı doğru kaçmaya başlıyor. Orada çatışma başlıyor. Hiçbir şekilde içeride rehin olayı yaşanmadı, net ve açık.

124 dakikada TUSAŞ'ta yaşananlar!

Polis harekatın cesareti, orada rehin alma gibi durumu yaşatmadı. Panikleyen terörist tuvalete sıkışıp kalıyor. 16:40'da çıkış olmayacağını bildiği için kendini orada patlatıyor. 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralanıyor.

İçişleri Bakanlığı dakika dakika TUSAŞ saldırısının detaylarını açıkladı (Takvim.com.tr)İçişleri Bakanlığı dakika dakika TUSAŞ saldırısının detaylarını açıkladı (Takvim.com.tr)

REHİNE OLAYI YAŞANMADI
Hiçbir özel harekat ve jandarmada yaralanma yok. Bütün bunlar olurken JÖH orada vatandaşlarımızın sahipsiz olmadığını gösteriyor. 730 arkadaşın tamamı 20 dakikada geliyor.

Bazı sosyal medyada ve diğer yayınlarda üzücü şekilde terörist sayısını farklı yansıttı. Kamuoyunu lütfen yanıltmayın.

TUSAŞ'TA DAKİKA DAKİKA NELER YAŞANDI?

Jandarma ve polisimizi tebrik ediyorum. 15:52'den 16:40'a kadar kararlılık ile en az zayiatla atlattık. Arkadaşlarımızın cevvalliği operasyonumuzun başarısı bu neticeyi ortaya çıkardı.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde terör saldırısı (AA)TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde terör saldırısı (AA)

31 İLDE OPERASYON
Mardin'de PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Bunun yardımcısı olan gri kategoride bir terörist de etkisiz hale getirildi. 31 ilde bu sabah erken vakitte PKK ile harekat ettiğini değerlendirdiğimiz kişileri gözaltına aldık. Soruşturma devam ediyor. Büyük uyum içinde birimlerimiz çalışıyor.

Savunma Sanayii'nde çalışan tüm arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

6 buçuk milyar doları aşan ihracat rakamına ulaştık. Bu başarıyı kim hazmetti kim hazmetmedi umurumuzda değil. Tüm sektörlerde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiyenin iç cephe hamlesi teröristan planını alaşağı etti | Suriyede artan YPG/ABD tehlikesiTUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiyenin iç cephe hamlesi teröristan planını alaşağı etti | Suriyede artan YPG/ABD tehlikesi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İşte dakika dakika TUSAŞ’a saldırı: İki terörist kendini patlattı
Başkan Erdoğan’dan SAHA EXPO 2024 programında önemli açıklamalar
TUSAŞ’a saldırı sonrası PKK/YPG’ye ait hedefler vuruldu! Hem MİT hem MSB... Çok sayıda terörist etkisiz!
İblis Fetullah Gülen’e tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi | İşte gömüldüğü çukur
İngiltere’de skandal Filistin sansürü: Karpuz simgesini kapattılar!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ameliyat oldu
Almanya’nın ölüm tuzağı! Essen’den İngiltere’ye kaçakçılık ağı
Yenidoğan çetesi hakkında yeni gelişme! İddianame kabul edildi! Kaç yıl ceza alacaklar?
CHP’li belediyelerin konser savurganlığı İsmail Küçükkaya’yı bile isyan ettirdi: 20 tane isim var elimde!
İspanyollar çıldırdı! Galatasaray’ın yıldızına talip var
TUSAŞ saldırısını terör örgütü HPG/PKK üstlendi! Hain saldırıyla ilgili satır arasında verilen dikkat çekici mesaj
Selçuk Bayraktar geri adım yok dedi: Son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan’dan BRICS Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar
Elon Musk ile Vladimir Putin’in gizli görüşmeleri! ABD’de panik başladı: İşte arka planı
Başkan Erdoğan Esad ile görüşecek mi? Çağrıyı hatırlattı Suriye’de yuvalanan teröristleri işaret etti
SON DAKİKA