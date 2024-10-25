İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İşte dakika dakika TUSAŞ’a saldırı: İki terörist kendini patlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , TUSAŞ 'taki terör saldırısında yaralanan ve tedavisi Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam eden yaralıları ziyaret etti.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde terör saldırısı (AA)



KADIN TERÖRİST KENDİN PATLATTI

Kendisi yaralanmasına rağmen kahraman Atakan Şahin ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. Yaralandığını gören kadın terörist kendini imha ediyor.

İki zırhlı araç ile saldırıdan 14 dakika sonra özel harekat gidiyor. Süratle jandarma ve polis özel harekat oraya hareket ediyor. En kısa sürece 730 jandarma ve emniyet birimi gidiyor. Hava unsurları da bölgeye gidiyor. 15:30'da kadın terörist kendini imha ediyor. 15.52'de zırhlı araçla gelen ekip erkek teröristi akademi binasının oraya gidiyor.