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Irak'tan BM'ye İsrail şikayeti: Hava sahamızı ihlal ediyor

Irak hükümeti, İran'a saldırısı sırasında Irak hava sahasını ihlal eden İsrail'i Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 10:59 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 10:59
Irak’tan BM’ye İsrail şikayeti: Hava sahamızı ihlal ediyor

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Irak hükümeti, İran'a saldırısı sırasında Irak hava sahasını ihlal eden İsrail'i Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi yaptığı yazılı açıklamada, 26 Ekim'de İran'a saldırısı sırasında Irak hava sahasını ihlal eden İsrail'i, BM Genel Sekreteri ve BMGK'ya şikayet ederek nota yazısı verdiklerini belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin de Dışişleri Bakanlığına ikili stratejik çerçeve anlaşmasının şartları ve ABD'nin güvenlik taahhüdü uyarınca bu ihlale ilişkin olarak ABD tarafıyla iletişim kurma talimatı verdiği kaydedildi.

BMGK (AA)BMGK (AA)

"IRAK TOPRAKLARININ KOMŞU ÜLKELERE SALDIRMAK İÇİN KULLANILMASINA İZİN VERİLMEYECEĞİNİN ALTINI ÇİZİYORUZ"
Irak Hükümet Sözcüsü Avvadi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Irak hükümeti, Irak'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve topraklarının kutsallığına olan sıkı bağlılığını teyit ediyor ve bu ihlallerle mücadele etmek için çeşitli düzeylerde çalışıyor. Irak hava sahasının veya topraklarının diğer ülkelere, özellikle de komşu ülkelere saldırmak için kullanılmasına izin verilmeyeceğinin altını çiziyoruz. Bu da, Irak'ın bölgesel çatışmalarda topraklarının sömürülmesini önleyerek bölgede istikrarı sürdürme politikası izleme konusundaki istekliliğini ve anlaşmazlıkların diyalog ve karşılıklı anlayış yoluyla çözülmesine verdiği desteği yansıtıyor."

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