MSB operasyonu duyurdu: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

176'YA YÜKSELDİ Böylece TUSAŞ 'a düzenlenen saldırı sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı 176'ya yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı , Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Güçlüyüz, kararlıyız!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!