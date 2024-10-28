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MSB operasyonu duyurdu: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Böylece TUSAŞ'a düzenlenen saldırı sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı 176'ya yükseldi.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 14:18 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 14:21
MSB operasyonu duyurdu: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

176'YA YÜKSELDİ
Böylece TUSAŞ'a düzenlenen saldırı sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı 176'ya yükseldi.


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Güçlüyüz, kararlıyız!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!

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