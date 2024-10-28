MSB operasyonu duyurdu: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
176'YA YÜKSELDİ
Böylece TUSAŞ'a düzenlenen saldırı sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı 176'ya yükseldi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Güçlüyüz, kararlıyız!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!