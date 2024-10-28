SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi: "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında milletimize armağan olsun"

Türkiye'nin savunmasına güç katacak Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Gelişmeyi sosyal medyadan duyuran Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında milletimize armağan olsun." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 17:45 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 17:52
Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi: Cumhuriyetimizin 101’inci yılında milletimize armağan olsun

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin savunmasına güç katacak Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü Siper Ürün-1 Sistemi'nin envantere girdiği bildirildi.

Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü)Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Siper Ürün-1 Sistemi (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)Siper Ürün-1 Sistemi (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)


"Siper'in ardı vatan. Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz Siper Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak.

Siper Ürün-1 Sistemi (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)Siper Ürün-1 Sistemi (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)

Siper Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek.

Siper Ürün-1 Sistemi (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)Siper Ürün-1 Sistemi (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)

Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak Siper Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

Siper Ürün-1 Sistemi (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)Siper Ürün-1 Sistemi (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)

Cumhuriyetimizin 101'inci yılında milletimize armağan olsun."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak
TAKVİM yazdı ’Devlet’ tokadı indirdi! Bahçeli DEM’in skandal bildirisi sonrası uyardı: Daha sert, seri ve şiddetli yöntemler devreye girer
Novakid
Mehmetçik vurdukça kudurdular! YPG’li militanlar Almanya’da İsrail bayrağı açtı | Netanyahu - Kandil flörtü ve ’teröristan’ hezeyanı
İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!
Yenidoğan Çetesi 18 Kasım’da hakim karşısına çıkacak! Bomba SGK iddiası: Bağlantıları olabilir
Boca’dan Medina için son şart! Fenerbahçe’ye imza an meselesi
Türkiye iç cephe derken DEM ’teröristan’ isteyen YPG’nin yanında konumlandı! Talimat Kandil’deki Amerikancı bloktan mı? Skandal bildiri
EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 4 anket 4 tahmin
’Anahtar’ı ilk TAKVİM duyurmuştu! Eleştirilen parti adının hikayesini açıkladı! İşte Yavuz Ağıralioğlu’nun A Partisi’ne katılacak isimler
CANLI | Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı | Mısır’ın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!
İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş’ta dünya yıldızı
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor! Başkan Erdoğan’ın programı belli oldu
CHP’de adaylık kördüğümü! Ekrem İmamoğlu’na ’Özel’ fren... Mansur Yavaş gerçeği var
Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi! Özel oyuncu
SON DAKİKA