Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi: "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında milletimize armağan olsun"

Siper Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek.

Siper Ürün-1 Sistemi (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)

Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak Siper Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor.