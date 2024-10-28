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İstanbul'da bazı yollar Cumhuriyet Bayramı geçiş töreni trafiğe kapatılacak!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın Vatan Caddesi'nde yapılacak olan tören nedeniyle saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacağı bildirildi.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 13:24 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 13:24
İstanbul’da bazı yollar Cumhuriyet Bayramı geçiş töreni trafiğe kapatılacak!

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İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın Fatih'teki Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" programı düzenlenecek.

Program dolayısıyla yarın saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ile Fevzipaşa Caddesi kullanılabilecek.

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