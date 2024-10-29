Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: "Vatanın bekasını, güvenliğini korumak için her tedbiri alıyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. (AA) Başkan Erdoğan deftere şunları yazdı: Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. (AA) Bu gurur günümüzde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. (AA) Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz.

Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzam yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaştı.(AA) Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.



ANITKABİR'İN ARDINDAN KÜLLİYE'YE GEÇECEK

Buradaki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek ve orada tebrikleri kabul edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda özel program düzenlenecek. Milletin evinde gerçekleştirilecek resepsiyona, siyasiler, milli sporcular ve sanatçılar davet edildi. Törene 2 binin üzerinde katılımcının iştirak etmesi planlanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk (AA) TÜRKİYE CUMHURİYETİ 101. YILINI KUTLUYOR

Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasının ardından TBMM'nin 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etmesiyle Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açıldı, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü de devlet yönetiminde yerini aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla yakılan bağımsızlık meşalesi, Türk milletinin verdiği büyük mücadele sayesinde halen yanmaya devam ediyor. Yeni Türk devletinin varlığı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile tescillendi. İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasından 2 ay sonra 13 Ekim 1923'te Ankara, Türkiye'nin hükümet merkezi oldu. Artık mevcut rejimin isminin de bütün açıklığı ile konulması, yeni devletin başkanının seçilmesi gerekiyordu. O güne kadar devlet başkanlığı görevini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa yürüttü. Diğer taraftan bazı yabancı ülkeler de Lozan Antlaşması'nın onayı için Türkiye'deki yeni devlet rejiminin daha açık şekilde belirlenmesini istiyordu. 27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyetinin istifası ve Meclisin güvenini kazanacak bir kabine listesinin oluşturulamaması da soruna acil bir çözüm gerektirdi. "YARIN CUMHURİYET İLAN EDECEĞİZ"

Mustafa Kemal Paşa, 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine Çankaya Köşkü'nde arkadaşları için Latife Hanım'a bir sofra hazırlattı.