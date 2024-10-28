İstanbul Boğazı’nda yoğun sis: Askıya alınan gemi trafiği çift yönlü olarak açıldı

SEFERLER İPTAL EDİLDİ Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Sabah saatlerinde kapatılan İstanbul Boğazı 'ndaki gemi trafiği öğleden sonra görüşün düzelmesi sonrası çift yönlü olarak açıldı.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu. (İHA)

Hava muhalefeti nedeniyle Küçüksu-İstinye Hattı, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Boğaz Geliş Hattı, Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı, Beykoz-Sarıyer Hattı, Kanlıca-Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı, Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı ve Çengelköy-İstinye Hattı'nda ikinci bir duyuruya kadar seferler yapılamayacak.