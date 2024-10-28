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İstanbul Boğazı'nda yoğun sis: Askıya alınan gemi trafiği çift yönlü olarak açıldı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis gemi trafiğini etkiledi. Sabah saatlerinde kapatılan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği öğleden sonra görüşün düzelmesi sonrası çift yönlü olarak açıldı.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 07:35 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 14:24
İstanbul Boğazı’nda yoğun sis: Askıya alınan gemi trafiği çift yönlü olarak açıldı

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Sabah saatlerinde kapatılan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği öğleden sonra görüşün düzelmesi sonrası çift yönlü olarak açıldı.

Gemi trafiği askıya alındı

SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin yapılamadığını duyurdu.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu. (İHA)İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu. (İHA)

Hava muhalefeti nedeniyle Küçüksu-İstinye Hattı, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Boğaz Geliş Hattı, Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı, Beykoz-Sarıyer Hattı, Kanlıca-Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı, Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı ve Çengelköy-İstinye Hattı'nda ikinci bir duyuruya kadar seferler yapılamayacak.

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