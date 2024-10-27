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Tarihi 'İmralı çıkışı' sonrası MHP lideri Bahçeli çağrıda bulundu!

MHP lideri Bahçeli, “Bugün ortak tehlikeler karşısında duruyorlar. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi iki taraf için dini ve siyasi farzdır” ifadelerini kullandı. Bahçeli, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında ise “Davud Koridoru’nu aktif etmek için fırsat kollayanların İran saldırısı ara istasyondur” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Tarihi ’İmralı çıkışı’ sonrası MHP lideri Bahçeli çağrıda bulundu!

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenecek "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"nda konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

Türkler ile Kürtler 1000 yıllık ortak tarih ve coğrafya sonucunda birleşmişlerdir. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi iki taraf için dini ve siyasi farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir.

İSRAİL SALDIRISI SİMÜLASYON: İran'ın vurulması irili ufaklı tepkileri kontrol edecek simülasyondur. Davud Koridoru'nu aktif etmek için fırsat kollayanların İran saldırısı ara istasyondur. Saldırıyı kınıyorum.

KOPMAMIZ PROJELENDİRİLİYOR: Gazze'yi yurdumuza taşımak istiyorlar. Uyanık olalım, birbirimizden kopmamız projelendiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, terör devletini yok etme mücadelesinde yanında olacağımızı ilan ediyorum.

Tarihi İmralı çıkışı sonrası MHP lideri Bahçeliden ilk açıklama: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdırTarihi İmralı çıkışı sonrası MHP lideri Bahçeliden ilk açıklama: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır
Tarihi 'İmralı çıkışı' sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk açıklama: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır
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Tarihi ’İmralı çıkışı’ sonrası MHP lideri Bahçeli’den ilk açıklama: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır
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