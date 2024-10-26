Tarihi ’İmralı çıkışı’ sonrası MHP lideri Bahçeli’den ilk açıklama: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır

(Takvim.com.tr/Arşiv)

"KANLI MESAJ AYAKLARIMIZIN ALTINDA ÇİĞNENMİŞTİR"

Sınır ihlali, sinir ihlali yapmaktan kötürüm emel sahiplerinin sakınması iç barış için uyarımdır. Terör örgütlerini sahaya süren siyonist alçaklık asla başaramayacaktır. Milli sanayimize tetikçi katillerle saldıranların çabası boşadır. Soykırımcıların demir kubbeleri varsa bizim de iman dolu göğsümüz vardır. İsrail'in misilleme bahanesiyle İran'a yaptığı saldırı operasyondur. İran'ın vurulması bölgesel refleksleri doğacak irili ufaklı gerilimin hatlarını kontrol edecek eylemsel simülasyondur. İran'a yapılan saldırıyı kınıyorum. Ayrık otlarının temizlenmesini acil zorunluluk görüyorum.

İstihbarat tezgahlarına müracaat ediyorlar. Lütfen uyanık olalım. Birbirimizden korkmamız projelendiriliyor. TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısı PKK'nın kimlerin maşası olduğunu açıklıkla gözler önüne sermiştir. PKK yaşayan her canlının düşmanıdır. Kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir. Hainler imha edilmişlerdir. Kaderimiz bin yıllık kardeşliğimizdir.