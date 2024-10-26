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Tarihi 'İmralı çıkışı' sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk açıklama: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"na katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli "Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Bin yıllık ortak tarihleri var, bugün ortak tehdit var. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır" dedi. Bahçeli, konuşmasında İP'e de gönderme de bulundu.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 14:21 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 15:39
Tarihi ’İmralı çıkışı’ sonrası MHP lideri Bahçeli’den ilk açıklama: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenecek "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Türklüğün yaşaması ve varoluş onurunda hizmeti geçen, emeği ve eserleriyle fikir ve vicdan hayatımıza ışıklar salan büyüklerimize Allah'tan rahmetler diliyor, hayatta olanlara müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum.

İnsanoğlu bildiğinin dünyası bilmediğinin düşmanıdır. Gözlerine kara perde inenlerin, gönülleri kaskatı kesilenlerin, görüş açıları sıfırla kesişenlerin bilmek ve tanımakla merakı yoktur. Bilmenin ve tanımanın davetkar, lütufkar izindeyiz.

Hakikatli bir münevver, okkayla mürekkebi beyaz sayfalarda buluşturan müttefiktir. Yaşadığı devrim çalkantılarını, imparatorluğumuzun çöküş gürültüsünü iliklerine kadar hissedip henüz tam manasıyla kavranamamıştır. 48 yıllık hayatını medyumu şükranla hatırlamak sosyal siyasal hayatımıza yansıtmak herkese düşen sorumluluk olsa gerektir.

(Takvim.com.tr/Arşiv) (Takvim.com.tr/Arşiv)

"TÜRK İLE KÜRTLERİN BİRBİRİNİ SEVMESİ FARZDIR"
Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Bin yıllık ortak tarihleri var, bugün ortak tehdit var. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır. İlk olarak millet coğrafi bir zümre değildir. Bir imparatorluk dahilinde müşterek siyasi hayat yaşayanların mecbu değildir. Milletin teşekkül ve tekamülünde diğer mühim unsurların yanında işaret eden odur. Damıtılan millet tanımı şudur: Dil bakımından müşterek olan kültürel zümredir.

Bozkurt Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Milli mücadelede ikinci ergenekon sürecidir.

(Takvim.com.tr/Arşiv) (Takvim.com.tr/Arşiv)

Hapishane köşeleri, sürgün yılları, haksız eleştiriler, asılsız suçlamalar merhum Gökalp'i davasından vazgeçirememiştir.

Asırlar geçse bile yaralar kapanmayacaktır. Sömürü çarkı hızla dönerken paylaşımları emperyalist yayılmacılık, ekonomik sorunlar, soygunlar özellikle bölgemizi hedef almıştır.

İP'E YAĞLI MESAJ
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünde her türlü tehditi, cinayet planlarını milli dayanışma ruhuyla merhava etmekten başka seçenek tanımayacağız. Biz dersimizi tarihten satır satır aldık. Türküz, Türkçüyüz, Türk milliyetçileriyiz. Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında yarışa girmesin. Bunlar altından kalkamayacakları hayat ve siyaset mazisiyle söz düellolarıyla, iplikçi kavgalarına, yağlı urganlara heves etmesinler. O bayrağı heveslerini kursaklarında teker teker bırakır, burunlarından fitil fitil getiririz. Madem makam ve mevki için vicdanını satanları adam yerine bile koymayız.

(Takvim.com.tr/Arşiv) (Takvim.com.tr/Arşiv)

"KANLI MESAJ AYAKLARIMIZIN ALTINDA ÇİĞNENMİŞTİR"
Sınır ihlali, sinir ihlali yapmaktan kötürüm emel sahiplerinin sakınması iç barış için uyarımdır. Terör örgütlerini sahaya süren siyonist alçaklık asla başaramayacaktır. Milli sanayimize tetikçi katillerle saldıranların çabası boşadır. Soykırımcıların demir kubbeleri varsa bizim de iman dolu göğsümüz vardır. İsrail'in misilleme bahanesiyle İran'a yaptığı saldırı operasyondur. İran'ın vurulması bölgesel refleksleri doğacak irili ufaklı gerilimin hatlarını kontrol edecek eylemsel simülasyondur. İran'a yapılan saldırıyı kınıyorum. Ayrık otlarının temizlenmesini acil zorunluluk görüyorum.

İstihbarat tezgahlarına müracaat ediyorlar. Lütfen uyanık olalım. Birbirimizden korkmamız projelendiriliyor. TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısı PKK'nın kimlerin maşası olduğunu açıklıkla gözler önüne sermiştir. PKK yaşayan her canlının düşmanıdır. Kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir. Hainler imha edilmişlerdir. Kaderimiz bin yıllık kardeşliğimizdir.

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