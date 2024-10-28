Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinin adı ve amblemi ilk kez takvim.com.tr’de! İşte Anahtar Parti’ye katılacak isimler

Yavuz Ağıralioğlu (X hesabı) PARTİ LOGOSUNA BAŞKAN ERDOĞANLI ÖRNEK

Röportajımızda partinin adı ve amblemi hakkındaki sorumuzu da yanıtlayan Ağıralioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanını ben çok beğenirim. Biz amblemi milletin kalbine astık der. Güzel bir takdimdir. Biz partiyi milletin kalbine kurduk. Doğru kurulma odur. Biz partinin kalbine kuruluruz" demişti.

Yavuz Ağıralioğlu'nun Anahtar Partisi ve ambleminin çizim hali (Takvim.com.tr) TAKVİM YENİ PARTİ LOGOSUNUN ÇİZİM HALİNE ULAŞTI

Ankara kulislerinde Ağıralioğlu'nun parti isminin Anahtar Parti, ambleminde ise anahtar olacağı konuşulurken takvim.com.tr amblemin çizim haline ulaştı. Ağıralioğlu ve ekibinin uzun süre üzerinde çalıştığı amblemde, önce A harfinin çizgisini anahtar simgesi şeklinde tasarlandı.

Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin logosunun son hali (Takvim.com.tr)





Daha sonra düz sade ve anlaşılır olması adına anahtar ve A Parti yan yana yerleştirildi.

Işıner Hamşioğlu PARTİYE KİMLER KATILACAK?

Yeni parti hakkında en çok merak edilen sorulardan biri ise "Peki partiye kimler katılacak?" oldu. Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz yıl takvim.com.tr'ye verdiği röportajda "liyakatli şöhretsizler" tabirini kullanmıştı. Ancak siyasi arenada tanınan isimler de yeni partide yer alacak. Edinilen bilgilere göre, İYİ Parti'den birçok isim Yavuz Ağıralioğlu ile çalışma kararı aldı. İYİ Parti eski Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ali Işıner Hamşioğlu'nun, parti kuruluş çalışmalarının ilk anından itibaren Yavuz Ağıralioğlu ile birlikte çalıştığı öğrenildi.