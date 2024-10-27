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SAHA EXPO’da gövde gösterisi!

Hainlerin hedef aldığı milli savunma sanayi SAHA EXPO’da gövde gösterisi yaptı. Haluk Bayraktar, 4. fuarın ilkini 10’a katladığını, hainlere inat çalışıp, üreteceklerini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
SAHA EXPO’da gövde gösterisi!

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SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara- Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısının aynı zamanda Türkiye'nin gelişmekte olan "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu ve savunma sanayisindeki başarılarına yönelik yapıldığını belirterek, "Buna yönelik verilebilecek en önemli cevap da bizim daha çok geliştirmemiz, yenilikçi işlere imza atmamız ve ülkemizi savunma sanayisinin tam bağımsızlık yolculuğunda daha çok desteklememizden geçiyor." dedi.

Bayraktar, bütün savunma sanayisi olarak, TUSAŞ çalışanının ifade ettiği gibi, "hainlere inat çalışacaklarını, üreteceklerini" söyledi.

10'A KATLADIK
Bayraktar, Avrupa'nın en büyük kümelenmesi olarak fuar düzenlediklerini belirterek, fuarın SAHA İstanbul bünyesindeki 4'üncü organizasyon olduğunu bildirdi. Bayraktar, "SAHA EXPO 4. fuarımız ama ilk fuara göre 10'a katladı. Büyüklük ve katılım açısından bakıldığında 1400'ü aşkın firmanın burada standı var. Bunların 200 kadarı yabancı firma stantları. Onlar da burada, bu aktiviteye katılıp kendi ürünlerini, teknolojilerini sergiliyor, pazarlıyorlar. Aynı zamanda Türkiye'nin, ekosisteminin ne kadar gelişmiş olduğunu görüyor, buradaki tedarikçilerle görüşüyorlar" dedi.

Bayraktar, savunma sektörünün çok geniş yelpazede ürünlerinin olduğuna dikkati çekerek, fuarda Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün geçen yıl 178 farklı ülkeye 230 ürün çeşidi ve 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ilan ettiğini dile getirdi.

İHRACATTA İHA ETKİSİ
Türkiye'nin mühimmatlardan İHA'lara, akıllı mühimmatlardan deniz sistemlerine ve farklı hava araçları gibi alanlarda, geniş yelpazede ihracat yaptığını belirten Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"İHA'lar burada büyük bir yekunu teşkil ediyor. İHA teknolojisinde elde ettiğimiz başarı yani geçtiğimiz yıl örneğin 5,5 milyar dolarlık ihracatın, Baykar'la diğer firmalarımızın yaptığı ihracatın 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu düşünürsek yüzde 35-40'ı İHA'lardan kaynaklanıyor. Dünyanın 35-40 ülkesine teknoloji ihraç etmek, aslında onların da oralarda kullanım anlamında etki oluşturması bir yandan da ülkemizin diğer ürünlerine olan ilgiyi de artırıyor. O sistemler ihraç edilirken onlarla birçok Türk ürünü yerli üretim teknolojisi sergilenmiş oluyor."

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