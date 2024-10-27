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Şehit, gazi ve terör mağdurları derneğinden Bahçeli’ye destek: Türk milleti ne olursa olsun, bölünmez, yıkılmaz

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye destek verdiğini söyleyerek, “Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa, Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa, Kürt değildir” dedi.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 15:51 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 15:51
Şehit, gazi ve terör mağdurları derneğinden Bahçeli’ye destek: Türk milleti ne olursa olsun, bölünmez, yıkılmaz

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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa, Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa, Kürt değildir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye için doğruları korkusuzca savunan, milli duruşu her şeyin üstünde tutan Devlet Bahçeli'nin her konuşması her açıklaması, yılların birikimi, vatan sevgisi ve Türk milletine olan derin bağlılığının yansıması, köklü bir davanın liderinin ifadeleri olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz (İHA)15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz (İHA)

"Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa, Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa, Kürt değildir" diyen Gündüz, "Coğrafya, birçokları için çok önemli bir faktör olabilir. Ama konu Türk milleti olduğunda, coğrafya bir destana dönüşür. Türk milleti ne olursa olsun, bölünmez, yıkılmaz. Birlik ve beraberliğimizle her zorluğun üstesinden geliriz. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelesini her zaman hem en önde, hem en net kararlı duruşunu sergileyen en önemli liderlerden biri oldu. Devlet aklına güvenimiz tamdır. Çizgisi her zaman milletin menfaatlerini koruma yönünde olan Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi; MHP'yi anlamak zor olabilir, ancak milli duruşu ve devletin bekası için atılan adımlar, uzun vadede Türkiye'nin çıkarlarını gözeten hamlelerdir. Makam ve mevki için vicdanını satanları adam yerine bile koymayız" dedi.

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