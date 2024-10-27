Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şanlıurfa’da iki ailenin barış yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti 26. ve 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ailesi ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'ın ailesi arasında Eyyübiye Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Barış Yemeği" programında, tüm kimliklerin üzerinde, ötesinde insan olarak ve çok insani bir amaçla bir araya geldiklerini söyledi.

Suruç'ta herkesi derinden üzen, acı bir hadise yaşandığını, iki ailenin de bu hadiseden dolayı büyük acılar çektiğini, büyük üzüntüler yaşadığını belirten Yılmaz, "Hiç gerçekleşmemesini isterlerdi elbette. Maalesef olanı geri çevirmek, oldurmamak mümkün değil ama yaşanan acıları bir noktada hafifletmek, daha büyük acıların yaşanmasına engel olmak elbette ki mümkün ve bugün bu amaçla buradayız." dedi.

"BU ACILARIN DEVRALMAMASI ÇOK KIYMETLİ"

Ortak sorumlulukla, daha büyük acıların önüne geçmek ve aileler arası husumetin sona ermesi için bir araya geldiklerini ifade eden Yılmaz, "Çok hayırlı bir iş için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnsanlığımızın ve inancımızın gereği olarak bu buluşmaya, bu iki ailenin gösterdiği büyüklüğe şahitlik etmek üzere bizler de buradayız. Acılar ne kadar büyük olursa olsun gelecek nesillere miras bırakılmamalıdır. Özellikle bu olaylarla hiçbir ilişkisi olmayan çocuklarımızın, gelecek nesillerin bu mirası devralmaması, bu acıları devralmaması hepimiz için çok kıymetlidir." diye konuştu.