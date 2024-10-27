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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şanlıurfa'da iki ailenin barış yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin barış yemeğine katıldı. Programda konuşan Yılmaz, "Bu tür hadiselerin sona erdirilmesi, toplumda bu tür yaraların iyileşmesi, tamir edilmesi inanıyorum ki çok daha geniş anlamda da toplumumuzda barış iklimine, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe, huzura katkıda bulunacaktır" mesajını verdi.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 18:41 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 18:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şanlıurfa’da iki ailenin barış yemeğine katıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti 26. ve 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ailesi ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'ın ailesi arasında Eyyübiye Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Barış Yemeği" programında, tüm kimliklerin üzerinde, ötesinde insan olarak ve çok insani bir amaçla bir araya geldiklerini söyledi.

Şanlıurfa'da Şenyaşar ve Yıldız aileleri barıştı

Suruç'ta herkesi derinden üzen, acı bir hadise yaşandığını, iki ailenin de bu hadiseden dolayı büyük acılar çektiğini, büyük üzüntüler yaşadığını belirten Yılmaz, "Hiç gerçekleşmemesini isterlerdi elbette. Maalesef olanı geri çevirmek, oldurmamak mümkün değil ama yaşanan acıları bir noktada hafifletmek, daha büyük acıların yaşanmasına engel olmak elbette ki mümkün ve bugün bu amaçla buradayız." dedi.

"BU ACILARIN DEVRALMAMASI ÇOK KIYMETLİ"

Ortak sorumlulukla, daha büyük acıların önüne geçmek ve aileler arası husumetin sona ermesi için bir araya geldiklerini ifade eden Yılmaz, "Çok hayırlı bir iş için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnsanlığımızın ve inancımızın gereği olarak bu buluşmaya, bu iki ailenin gösterdiği büyüklüğe şahitlik etmek üzere bizler de buradayız. Acılar ne kadar büyük olursa olsun gelecek nesillere miras bırakılmamalıdır. Özellikle bu olaylarla hiçbir ilişkisi olmayan çocuklarımızın, gelecek nesillerin bu mirası devralmaması, bu acıları devralmaması hepimiz için çok kıymetlidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin ʺBarış Yemeğiʺne katıldı (DHA)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin ʺBarış Yemeğiʺne katıldı (DHA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, acılar yaşamış iki ailenin büyüklük göstererek husumetlerini sonlandırmak üzere bir araya geldiğini aktararak, "İki aileyi de gönülden tebrik ediyorum. Bu tablonun ortaya çıkması için çok sayıda sağduyulu insan uzun zamandır çaba sarf ettiler. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Ancak bu çabaları sergileyen 4 ismi özellikle burada, sizlerin huzurunda zikretmek istiyorum. Meclis Başkanvekillerimiz Sayın Bekir Bozdağ ve Sayın Sırrı Süreyya Önder ile Grup Başkanvekilimiz Sayın Abdulhamit Gül ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Türk. Bu dört isim gerçekten çok özel bir gayret sarf ettiler. Huzurunuzda her birine teşekkür ediyorum. Burada bulunan veya bulunmayan birçok ismin yanı sıra ailelerin bu noktaya gelmesinde uzun zamandır çaba sarf eden şüphesiz çok sayıda isim var. Hepsini burada anma imkanımız yok ama bu dört ismi hepsini temsilen burada zikretmek isterim." dedi.

Şanlıurfa'da Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin ʺBarış Yemeğiʺ (DHA)Şanlıurfa'da Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin ʺBarış Yemeğiʺ (DHA)

"BU ŞEHRE YAKIŞAN DA KAVGA DEĞİL, BARIŞTIR"

"Bu barışı yapan aileler büyüklük göstermiş, geçmişin zindanına hapsolmak yerine geleceğe bakmayı başarmışlardır." diyen Yılmaz, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Bizim medeniyetimiz barış ve kardeşlik medeniyetidir. İnandığımız Allah bağışlayan ve esirgeyendir, bağışlayanları, affedenleri esirgeyenleri sever. Peygamberimizin birçok hikmetli sözü var ama bu ortamda özellikle zikretmeyi çok anlamlı bulduğum bir hadisişerifi var, diyor ki 'Güçlü insan, güreşte başkalarını yenen insan değildir. Güçlü insan, öfkelendiğinde öfkesini yenebilen insandır.' Nefsine hakim olabilen, duyguları ne olursa olsun doğruyu yapabilen insandır. Bunu da burada zikretmek isterim. Bir taraftan da Şanlıurfa'dayız. Medeniyetler ilindeyiz, şehrindeyiz. İbrahim Halilullah'ın şehrindeyiz ve bu şehre yakışan da kavga değil, barıştır. Bunun altını özellikle çizmek isterim. İki aile de bugün Hazreti İbrahim'in bir zamanlar yaptığı gibi putları kırıyorlar. İçlerindeki öfke ve intikam putlarını kırarak burada bir araya gelmiş bulunuyorlar. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da her iki aileye teşekkürlerini ve hayırlı olsun dileklerimi de iletmek istiyorum. Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin hayatlarını kaybetmiş fertlerine bir kez daha Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Bu barışın, bu güzel hadisenin onların da ruhlarına ayan olmasını niyaz ediyorum."

Şanlıurfa'da Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin ʺBarış Yemeğiʺ düzenlendi (DHA)Şanlıurfa'da Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin ʺBarış Yemeğiʺ düzenlendi (DHA)

"BU BARIŞ TOPLUMUN BİRLİĞİ, DİRLİĞİ İÇİN DE ANLAMLI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, barışın çok önemli ve kıymetli olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Ancak en az bunun kadar kıymetli olan barışı sürdürmektir, devam ettirmektir. İki ailenin de burada çok değerli temsilcileri var, fertleri var. İnanıyorum ki bu barış kalıcı bir barış olacaktır. Elbette yaşanan acılar herkes için gönüllerini yakan bir hadise olarak devam edecektir. Ancak inanıyorum ki bugünden sonra birbirlerine karşı davranışları anlamında, hukukları anlamında bu hadise hiç yaşanmamış gibi bir barış, bir kardeşlik duygusu hakim olacaktır. Bu barışın, bu değerli barışın diğer sorunlara da diğer kavgalara da husumetlere de örnek olmasını temenni ediyorum. Bu tür hadiselerin sona erdirilmesi, toplumda bu tür yaraların iyileşmesi, tamir edilmesi inanıyorum ki çok daha geniş anlamda da toplumumuzda barış iklimine, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe, huzura katkıda bulunacaktır. Bu barış sadece iki ailenin değil, toplumun da huzuru, birliği, dirliği için son derece anlamlıdır. Hem Şanlıurfa ailesinin, hem Türkiye ailesinin huzuru için, birliği, beraberliği için, aileler başta olmak üzere, bu hayırlı sonuca hizmet eden herkesten Allah razı olsun diyorum."

Cevdet Yılmaz, bu acıların bir daha yaşanmamasını, barıştan sonra ailelerin bu hadiseler hiç yaşanmamış gibi kucaklaşmasını ve bir hukuk oluşturmasın temenni ettiğini söyledi.

Şanlıurfa'da Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin barıştı (DHA)Şanlıurfa'da Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin barıştı (DHA)

Cevdet Yılmaz, daha sonra Yıldız ailesini temsilen AK Parti MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız ve Şenyaşar ailesini temsilen DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar ile Meclis Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Sırrı Süreyya Önder, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü yanına çağırarak Yıldız ve Şenyaşar'dan ailelerini temsilen el sıkışmalarını ve sarılmalarını istedi. Ardından Yıldız ve Şenyaşar el sıkışarak sarıldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Programa AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri, Abdürrahim Dusak, Hikmet Başak ve İbrahim Eyyüpoğlu da katıldı.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de çıkan kavgada milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız ile Ferit Şenyaşar'ın babası Esvet ile kardeşleri Adil ve Celal Şenyaşar hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı.

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