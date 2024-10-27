Başkan Erdoğan, Hatay’da 130.000 Konut Anahtar Teslimi Töreni’ne katıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da toplu TOKİ Konutları'nın 29 binin daha anahtar teslim törenine katıldı. 130 bininci konutun anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi: Hatay halkına gönülden teşekkür ediyorum. Bizde ayrımcılık olmaz. Siz bize inandınız, bize itimat ettiniz. 6 Şubat depremlerinin vurduğu şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için dinlenmeden çalışıyoruz.



160 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

1900 şantiyede ve 4333 köyümüzde 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz çalışıyor. 350 bin 430 konut ve iş yerinin ihalesini yaptık. 18 bin 404'ü Hatay'da olmak üzere 101 bin 254 tanesini teslim ettik. Bugün de toplam 29 bin 311 yuvamızın daha kuralarını çekip hak sahiplerine teslim ediyoruz. 11 ilde ise 442 bin 709 hak sahibi bulunuyor. Bu yıl 201 bin 688 ev ve iş yerimizin daha teslimini yapacağız. 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Baykar'a, Doğuş Grubu'na, Türkiye İş Bankası'na ve tüm hayırseverlere kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.



GEÇMİŞ OLSUN

İran'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, siyonist İsrail hükümeti çatışmanın ateşini yakmaya çalışıyor. İsrail bu kafayla bir yere varamayacaktır. Allah'tan bunların kahrını bekliyoruz.

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