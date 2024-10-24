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Bolu'da lüks araçları taşıyan tır devrildi!

Bolu'da lüks araçları taşıyan tır devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralanırken tırda bulunan 8 lüks araç ise zarar gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 15:46 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:25
Bolu’da lüks araçları taşıyan tır devrildi!

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Bolu'da lüks araçları taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden N.T. idaresindeki lüks araçları taşıyan PS 114 SS plakalı tır, Yeniçağa mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Bolu'da lüks araçları taşıtan tır devrildi (Fotoğraf: İHA)Bolu'da lüks araçları taşıtan tır devrildi (Fotoğraf: İHA)

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu'da lüks araçları taşıtan tır devrildi (Fotoğraf: İHA)Bolu'da lüks araçları taşıtan tır devrildi (Fotoğraf: İHA)

Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bolu'da lüks araçları taşıtan tır devrildi (Fotoğraf: İHA)Bolu'da lüks araçları taşıtan tır devrildi (Fotoğraf: İHA)

Öte yandan tırda bulunan 8 lüks araç da kazada zarar gördü.

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