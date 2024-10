Somali Savunma Bakanı Nur’dan Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür: Sınırları aşan kardeşlik | Dikkat çeken Osmanlı detayı

Somali Savunma Bakanı Nur'dan Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür (AA)



BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Bu süreçte Somali'nin Türkiye'nin taşıdığı umut ışığıyla geleceğe güvenle bakan, bölgesinde iddialı bir ülke olarak yeniden ayağa kalkacağını belirten Nur, şunları kaydetti:

"İnşallah, Oruç Reis ve ona eşlik eden donanmanın burada yürüteceği çalışmalarla Somali, eski ihtişamına kavuşacak gücü kendisinde daha fazla bularak Afrika'nın parlayan yıldızı haline gelecektir. 'Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır!' İşte bizler de bu inançla, Somali'yi kalkındıracak, geleceğe daha büyük bir umutla baktıracak her adımı aramaya, dostlarımızla ortak vizyonumuzu ileriye taşımak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bir Türk şaire atıfla bir kez daha hatırlatmak isterim ki, bizim kuvvetimiz bu büyük dünyada yalnız olmamamızdır. Çok şükür ki aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebileceğimiz dostlarımız var. Başta Somali'yi ileriye taşımak için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanımız Hassan Sheikh Mohamud'a, Somali'ye olan inancıyla her zaman yanımızda duran ve bugünkü Somali'nin inşasında tarihi ve asırlar boyu unutulmayacak bir role sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bugünlere ulaşmamızda bizlere desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed'e en içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, vefasıyla her daim yanımızda olan aziz Türk milletine ve sabırla müreffeh geleceği inşa eden Somali halkına en derin şükranlarımı sunmak isterim. Somali'ye ve Türk-Somali kardeşliğine olan inancımız daima yaşayacak, her daim yolumuzu aydınlatacaktır."