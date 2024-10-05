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Başkan Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı! Bir ilke imza atacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurlama törenine katıldı. 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında buna özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 15:53 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 16:13
Başkan Erdoğan Oruç Reis’i Somali’ye uğurladı! Bir ilke imza atacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurlama törenine katıldı.

Başkan Erdoğan Oruç Reis’i Somali’ye uğurladı! Bir ilke imza atacak

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi, saat 11.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak geçişine başladı.

Başkan Erdoğan Oruç Reis’i Somali’ye uğurladı! Bir ilke imza atacak

UĞURLAMA TÖRENİ YAPILDI
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi önüne saat 14.30'da gelen gemi için Erdoğan'ın katılımıyla uğurlama töreni yapıldı.

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