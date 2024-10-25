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Oruç Reis gemisi Somali'ye ulaştı: 7 aylık keşif görevi başladı! Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye, Somali'de karada da çalışmalar yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'de yeni görev yerine ulaştığını bildirdi. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaştı. Gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Ayrıca Bakan Bayraktar, TPAO ile Somali petrol idaresi arasındaki yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:57 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 20:38
Oruç Reis gemisi Somali’ye ulaştı: 7 aylık keşif görevi başladı! Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye, Somali’de karada da çalışmalar yapacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'de yeni görev yerine ulaştığını bildirdi.

Oruç Reis gemisi Somali'ye ulaştı

Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görev yerine uğurlanan Oruç Reis'e ilişkin, "Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali'de karşılıyoruz." paylaşımında bulundu.

Oruç Reis gemisi (Sosyal medya/Ekran görüntüsü)Oruç Reis gemisi (Sosyal medya/Ekran görüntüsü)

ORUÇ REİS SOMALİ'DE!

SOMALİ AÇIKLARINDA DOĞAL GAZ VE PETROL İÇİN VERİ TOPLAYACAK
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaştı. Gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.

Oruç Reis gemisi (Sosyal medya/Ekran görüntüsü)Oruç Reis gemisi (Sosyal medya/Ekran görüntüsü)

Toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.

TÜRKİYE, SOMALİ'DE KARADA DA PETROL VE DOĞAL GAZ ARAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TPAO ile Somali petrol idaresi arasındaki yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacağını bildirdi.

Türkiye, Somali'de karada da petrol ve doğal gaz arayacak!

Bayraktar, Oruç Reis'in Mogadişu Limanı'ndaki karşılama törenindeki konuşmasında, "dost ve kardeş" ülke Somali'de bulunmaktan ve bu tarihi ana tanıklık etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Oruç Reis'in 5 Ekim'de İstanbul'dan yola çıktığını anımsatan Bayraktar, geminin Akdeniz ve Süveyş Kanalı rotasını takip ederek yaklaşık 20 günlük bir yolculuğun ardından icra edeceği deniz üstü sismik veri toplama faaliyeti için Mogadişu'ya ulaştığını belirtti.

Bakan Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilerin Oruç Reis'e yolculuk boyunca olduğu gibi Somali'deki tarihi görevi boyunca da eşlik edeceğini kaydederek, Milli Savunma Bakanlığına ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)

"SOMALİ'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye-Somali ilişkilerinin çok özel bir niteliğe sahip olduğunun altını çizen Bayraktar, "Tüm uluslararası toplumun adeta terk ettiği Somali'de 2011'den bu yana Türkiye olarak Somali halkının yanında yer aldık. Bundan sonra da çok güçlü bir şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de gerçekleştirdiği tarihi ziyaretten itibaren Somali'nin egemenliğini, istikrarını tahkim edecek, Somali halkının refahına huzuruna katkıda bulunacak projeler için Türkiye, tüm kurumlarıyla birlikte yoğun ve samimi bir gayret gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, tören vesilesiyle de Türkiye ve Somali arasında işbirliğinin geliştirilmesi için gösterilen ortak çaba ve iradenin bir üst seviyeye taşındığını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud (AA)

"BU İŞBİRLİĞİ ADETA BİR DÖNÜM NOKTASI"

İki ülke arasındaki işbirliğinin en önemli parçalarından birinin enerji olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Türkiye olarak Somali'yi Afrika kıtasında en önemli ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere enerjinin tüm alanlarında işbirliklerimizi önümüzdeki süreçte daha da geliştirmek istediğimizi vurgulamak istiyorum. Oruç Reis sismik araştırma gemimizin Somali'de gerçekleştireceği söz konusu faaliyetler bu işbirliği için adeta bir dönüm noktası teşkil etmektedir." diye konuştu.



"SİSMİK ARAMANIN SONUÇLARINA GÖRE SONDAJA BAŞLANACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve dünyada birçok projede yer alan TPAO'nun Somali'de petrol ve doğal gaz faaliyetlerinde bulunması amacıyla iki ülke müzakerelerinin 2021'de başladığını hatırlattı.

Karşılıklı fayda temelinde yürütülen müzakereler sonucunda iki ülkenin hidrokarbon alanındaki anlaşmayı martta imzaladığını hatırlatan Bayraktar, "18 Temmuz'da Somali deniz alanlarında her biri yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanı kaplayan üç blok için üretim anlaşması imzaladık. Oruç Reis gemimiz yaklaşık 5 bin 750 kilometrekare üç boyutlu sismik arama yapacak. 6 ay sürmesini planladığımız bu sismik arama faaliyetlerinden elde edilen veriler değerlendirildikten sonra sonuçlara bağlı olarak sondaj aşamasına geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Mogadişu Limanı'ndaki karşılama törenine katıldı (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Mogadişu Limanı'ndaki karşılama törenine katıldı (AA)

"BİZİM BURADA OLMAMIZDAN RAHATSIZ OLANLAR OLABİLİR"

Bakan, TPAO ile Somali Petrol İdaresi arasında yeni bir anlaşmanın da imzalanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yeni anlaşma ile Somali'nin kara alanlarında da petrol ve gaz arama faaliyetleri yürütüleceğine işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Deniz alanlarındaki işbirliğimizi daha da genişletmiş olacağız. Somali'de hem deniz alanlarında hem kara alanlarında elde edilecek başarılar ülkelerimizin enerji güvenliğine ve halklarımızın refahına katkıda bulunacaktır. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sadece Somali'ye değil aynı zamanda bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacaktır. Elbette Somali'nin gelişmesine, büyümesine engel olmaya çalışabilirler. Bizim burada olmamızdan rahatsız olanlar olabilirler. Ancak saygıdeğer Cumhurbaşkanı'm, sizlerin ve hükümetinizin ve Somali halkının desteğiyle önümüze çıkabilecek tüm engelleri aşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu projenin enerji alanında yeni bir dönem başlatmasını ve işbirliğimizin yeni projelerle ve faaliyetlerle genişleyerek devam etmesini temenni ediyorum."

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