Başkan Erdoğan’ın BM 79. Genel Kurulu’ndaki hitabı kitaplaştırıldı: Daha adil bir dünya mümkün

Kitapta, BM Genel Kurulu hitabında Erdoğan'ın "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınması, terör örgütleri arasında ayrım yapılamayacağı, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu gerçeği, Sudan'daki çatışmaların sona ermesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği, Türkiye'nin Afrika ile dayanışma içinde olmayı sürdüreceği, Türk devletleri ile ilişkilerini ve işbirliğini daha da güçlendirileceği, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması yolunda Türkiye'nin katkıları ve önerileri, İslamofobiyle mücadelede atılması gereken adımları, aile kurumuna yönelik saldırılara ve cinsiyetsizleştirme propagandalarına karşı Türkiye'nin mücadelesindeki kararlılığı" gibi konulardaki görüşleri ayrıntılı bir şekilde yer alıyor.

Başkan Erdoğan'ın BM hitabı kitaplaştırıldı (AA)

Kitapta tarihi hitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek uluslararası barış ve güvenliğin imtiyazlı 5 ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu vurguladığı belirtiliyor.