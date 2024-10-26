Başkan Erdoğan’ın BM 79. Genel Kurulu’ndaki hitabı kitaplaştırıldı: Daha adil bir dünya mümkün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlık adına tüm dünyaya önemli çağrılarda bulunduğu Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki hitabı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kitaplaştırıldı.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya ve uluslararası topluma, vicdanları acıtan sorunlarla ilgili yaptığı önemli çağrıların gelecek nesillere rehberlik etmesini amaçlıyor.