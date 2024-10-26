Ete domuz eti karıştıran Köfteci Yusuf Karaman Futbol Kulübü’ne forma sponsoru oldu

Tarım Bakanlığı tarafından ilan edilen hileli gıdalar listesinde ete domuz eti karıştırdığı açıklanan Köfteci Yusuf bu kez futbol sahalarında görüldü. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, memleketinin takımı Karaman Futbol Kulübü'ne forma sponsoru oldu. 2. Lig ekiplerinden Karaman FK, forma sponsorluğu için Köfteci Yusuf ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karaman Futbol Kulübümüz, hemşehrimiz Yusuf Akaş'ın sahibi olduğu Köfteci Yusuf ile forma sponsorluğu konusunda anlaştı. Anlaşma kapsamında, 2024- 25 Sezonu boyunca maç formalarımızda Köfteci Yusuf logosu yer alacak. Hemşehrimiz Yusuf Akkaş ve Köfteci Yusuf alesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz" denildi. Köfteci Yusuf'un bu anlaşma karşılığında kulübe kaç lira vereceği ise açıklanmadı.