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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Terörü kaynağında kurutacağız

Başkan Erdoğan, BRICS zirvesi dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, “Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Hedefimiz terörsüz bir Türkiye’dir. Bundan taviz vermeyeceğiz. Hedefimiz tam bağımsız, bir, bütün ve müreffeh Türkiye’dir” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Terörü kaynağında kurutacağız

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Başkan Erdoğan, BRICS zirvesi dönüşünde soruları yanıtladı. Erdoğan, "TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısında şehit olan 5 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cevabı fazlasıyla verilmeye başlanmıştır. Hainlere inat daha fazla üreteceğiz" dedi.

Terörle mücadeleden kesinlikle taviz vermemiz mümkün değil. Bu, kararlılıkla devam edecek ve terörü kaynağında yok etme politikamızı yine aynen sürdüreceğiz. Bundan da taviz söz konusu değil. Kesinlikle şu andaki hükümetimizin "laf ola beri gele" şeklinde bir anlayışı söz konusu.

Türkiye olarak BRICS ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. BRICS de diğer platformlar ve uluslararası oluşumlar da bizi ekonomik açıdan güçlendiren unsurlardır. Bunları da biz görmezden gelemeyiz. Hem Doğu hem Batı ülkesi olduğumuzu sürekli anlattık.

PUTİN'E ESAD ÇAĞRISI
Umarım önümüzdeki dönemde Türkiye-Suriye normalleşmesini inşa ederiz. Rusya'nın Suriye yönetimi üzerindeki etkisi herkesin malumu. Sayın Putin ile bu konuları konuştuk. Sayın Putin'e, Beşar Esad'ın çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında adım atması çağrımız oldu. Sayın Putin, Esad'a bu adımiçin herhangi bir çağrıda bulunur mu? Onu da zamana bırakıyoruz.

HER ŞEY TÜRKİYE İ'ÇİN'
Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Cinping'in yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini söyledi. "Ondan sonra da biz iade-i ziyaret yaparız" dedi.

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