Başkan Erdoğan’dan SAHA EXPO 2024 programında önemli açıklamalar

Şehitlerimizin fedakarlıklarını daima şükranla hatırlayacağız. İnancım ve duam odur ki, milletimiz de şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır.

Başkan Erdoğan SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı akim kalacak, başarısız olacak, en sonunda kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır. TUSAŞ'taki terör eylemini düzenleyen hainlerin ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedefleri yok edilerek katbekat fazlasıyla verilmiş, şehitlerin kanları yerde bırakılmamıştır.

İstikal Marşımızdaki asil ruha bir kez daha şahit olduk.

Teröre meydan okuyan TUSAŞ personeli şahsında bu millet yenilmeyeceğini, yıkılmayacağını dost düşman herkese bir kez daha ilan etmiştir.

Burada şu gerçeğin altını önele çiziyorum. Bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun farkındayız. Basiret ve feraset sahibi milletimizle bölücü cahillerin kanlı eylemlerinin hangi amaca hizmet ettiğinin farkındadır.