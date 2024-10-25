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Bakan Işıkhan müjdeledi! 61 ilaç daha geri ödeme kapsamında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi. Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.  İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 11:10 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 11:29
Bakan Işıkhan müjdeledi! 61 ilaç daha geri ödeme kapsamında

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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Işıkhan, paylaşımında "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın ocak, ekim ayları döneminde 397 ilacı geri ödeme kapsamına aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın yaptığı paylaşım. Fotoğraf: X hesbaı paylaşmı)Bakan Işıkhan'ın yaptığı paylaşım. Fotoğraf: X hesbaı paylaşmı)


Geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısını 8 bin 786'ya çıkardıklarının bildiren Işıkhan, ilaçların, hastalara şifa olmasını temenni ederek, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.

Bakan Vedat Işıkhan'ın paylaşımında yer verdiği görselde, geri ödeme listesine alınan 61 ilaçtan 9'unun diyabet, 5'inin antitrombotik, 2'sinin Alzheimer, 1'inin ise kronik immün trombositopeni ilacı olduğu bilgisi yer aldı.

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