Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Işıkhan, paylaşımında "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın ocak, ekim ayları döneminde 397 ilacı geri ödeme kapsamına aldık." ifadelerini kullandı.