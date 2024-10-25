İsrail ve ABD sahnede! Terör saldırısı ile hangi mesaj verilmek istendi? Neden TUSAŞ hedef alındı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katıldı. (AA)

Emekli Kurmay Albay, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer, Batılı güçlerin, Türkiye'nin savunma sanayisini dışa bağımlı tutarak, silah dengesizliğinden elde ettiği güçle, siyasi taleplerinin kabul görmesini ve böylece de Türkiye üzerindeki milli çıkarlarını gerçekleştirme niyetinde olduklarına dikkat çekerek, "TUSAŞ'tan rahatsızlar. Zira TUSAŞ bağımlılıktan kurtulmamız ve kendi milli çıkarlarımızı, milli politikalarımız üzerinden yürütmemizin önünü açan önemli bir tesis. Ve görüyoruz ki hainler TUSAŞ'a zarar verebilecek kapasite silah ve teçhizatla geldi. Bu da gösteriyor ki sadece saldırıp, kaçmak ya da çatışma çıkarmak için değil kritik önemdeki bazı noktaları yok etme emri ile oradaydılar. Şükür bertaraf edildi, başaramadılar. KAAN gibi, milli uçak motorunun yakında tamamlanacak olması gibi neredeyse bitme çizgisine varan projelerimiz varken böyle bir saldırı... Zamanlaması çok manidar! Açık ki bu alçaklar, bu projeleri önlemek istedi."değerlendirmesinde bulundu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ da TUSAŞ'ın sadece Türkiye değil dünyada havacılık sektörünün kalbi olduğunun altını çizerek, "ABD'nin gelir kapısı savunma sanayisidir. Türkiye, TUSAŞ'la yerli ve milli savunma sanayisini hem üretip hem de ihraç ederek bu anlamda ABD'ye darbe vuran şirketlerin başında. Saldırı ile savunma sanayimizin hedeflendiği açıktır ancak 'bir taşla çok kuş vurma' çabası da var. Saldırının zamanlaması düşünülünce hemen akla BRICS toplantısı geliyor. Toplantının olduğu gün böyle bir saldırı gerçekleşmiş olması bence tesadüf değil. 'Avrupa Birliği güdümünden çıkma!', 'Yüzün batıya dönük olsun' mesajları veriliyordu zaten." şeklinde konuştu.