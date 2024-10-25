Tatil planları için hazırlıklı olun! 26-27-28-29 Ekim hava durumu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'nda tatil planı yapanlara meteoroloji kaynaklarından müjdeli haber geldi. Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günü 81 ilde hava nasıl olacak? İşte habere dair merak edilenler...

Meteoroloji kaynaklarından gelen son raporlara göre Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günü yurt genelinde hava durumu belli oldu. 81 ili kapsayan hava durumu tatilcilerin yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Tatil havası geri geldi

Hava Forum, hafta sonu 4 günlük tatili değerlendirmek isteyenler için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tatil planı yapanlara duyuru: Cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günü ülke genelinde güneşli ılık/serin bir hava bekliyoruz. Sakin bir hava olacak, tatillik..."

Meteoroloji verilerine göre 26, 27, 28 Ekim Türkiye genelinde hava durumu