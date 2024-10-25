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DEM Parti binasına taşlı saldırı: 1 şüpheli gözaltında

DEM Parti'nin Balgat'taki genel merkez binasına, alkollü olduğu belirlenen bir kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şüpheli H.C.Ö, kısa sürede Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yakınlarında yakalandı.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:21 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:21
DEM Parti binasına taşlı saldırı: 1 şüpheli gözaltında

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DEM Parti'nin Balgat'taki genel merkez binasına, alkollü olduğu belirlenen bir kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

DEM Parti binasına taşlı saldırı (AA)DEM Parti binasına taşlı saldırı (AA)

ELİNE ALDIĞI TAŞLARLA BİNAYA SALDIRDI
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde alkollü halde partinin genel merkez binası önüne gelen H.C.Ö. eline aldığı taşları binanın giriş kapısına fırlattı.

Saldırıda binanın giriş kapısındaki camlar kırıldı, parti tabelası zarar gördü.

DEM Parti binasına taşlı saldırı (AA)DEM Parti binasına taşlı saldırı (AA)

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli H.C.Ö, kısa sürede Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yakınlarında yakalandı. Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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