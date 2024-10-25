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Türkiye, Ankara'daki kalleş saldırıda 5 şehit verdi! Kahramanların yarım kalan hikayeleri yürekleri yaktı

TUSAŞ saldırısında şehit olanların her birinin ayrı bir hikayesi olduğu anlaşıldı. Kahramanların yaşam öyküleri, yürekleri yaktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Türkiye, Ankara’daki kalleş saldırıda 5 şehit verdi! Kahramanların yarım kalan hikayeleri yürekleri yaktı

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Ankara Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) PKK'lı hainler tarafından yapılan kahpe saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı. Şehitlerimizin Zahide Güçlü Ekici, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan'ın şehit olduğu açıklandı. Şehitlerimizin hikayeleri yürekleri dağladı.

ZAHİDE GÜÇLÜ EKİCİ: Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde aynı bölümü okuduğu arkadaşı Y. Ekici ile lisans eğitimini tamamladıktan sonra evlenen Ekici, 2020'nin sonlarına doğru annesini kaybettiği, 2021'de ise tek çocuğu olan kızının 6 yaşındayken kansere yakalandığı vurgulandı. Ekici, kızının tedavisi olumlu sonuç verip evine dönmesinin mutluluğunu yaşamaya başlamıştı. Hain saldırı günü ise evlenme yıldönümü nedeniyle eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye indiği sırada şehitlik mertebesine ulaştı.

CENGİZ COŞKUN: Kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, yıllar önce diş hekimi Aysan Süngü Coşkun ile nikah kıydı. Alaz adındaki yavrusunu kucağına aldı. Ancak PKK'lı hainler onu, hem yavrusundan, hem de eşinden ayırdı. Cenazesinin Ankara'da defnedileceği açıklandı.

HASAN HÜSEYİN CANBAZ: Teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz (28), geçen yıl mutlu bir yuva için imza attı. İşten çıkıp yerleşke içindeki lojmana giderken terör saldırısına uğradı. Canbaz'ın teröristlerin sıktığı ilk kurşunla şehit olduğu anlaşıldı. Baba Veli Canbaz, "Ben bir gün bile el kaldırmadım yavruma. Kalleşler nasıl kıydınız oğluma" diye ağladı.

MURAT ARSLAN: PKK'lı hainler, Murat Arslan'ın kullandığı taksiye saat 14.00'te bindiler. Arslan'ı katledip aracı gasp ettiler. Oğlunun ölüm haberini alan taksici baba Mahmut Arslan, "Müşteri gibi gelmiş o hainler... Kalleşler bir kolumu kırdı" diye gözyaşı döktü. Arslan, Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

"ŞEHİT OLMAK İSTİYORDU"
Güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan, teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Acı haberi alan eşi gözyaşları içinde şöyle konuştu: "Şehit olmak istiyordu. 'Ankara'da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin' derdim. Ankara'da şehit oldu"...

TERÖRİSTLER PKK ÜYESİ
Gasp ettikleri taksi ile TUSAŞ'a gelip saldırı düzenleyen PKK'lı hainlerin kimlikleri belirlendi. Erkek teröristin Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Kadın teröristin ise HDP Hakkari eski Merkez İlçe Eş Başkanı Mine Sevjin Alçiçek olduğu belirlendi. Her iki teröristin de PKK üyesi olduğu kesinleşti.

İNLERİNE GÖMDÜK
TSK ve MİT, hainlerin TUSAŞ'a hain saldırısının ardından düğmeye bastı. Savaş uçakları ve insansız hava araçları, Suriye'nin ve Irak'ta hainlerin inlerini hedef aldı. 29'u Irak, 18'i ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 47 noktayı bombaladı. Örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik yerlerin vurulduğu açıklandı. Harekattan görüntüler paylaşıloı. Operasyonlarda 2'si üst düzey 59 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

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