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Şehitlere son görev | TUSAŞ'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 5 şehidine veda ediyor. Terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan son yolculuğuna uğurlandı. TUSAŞ çalışanı şehitler Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde Atakan Şahin Erdoğan için ise Sincan'da tören düzenlendi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 12:35 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 17:52
Şehitlere son görev | TUSAŞ’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.

    TUSAŞ şehidi Atakan Şahin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı!

    KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
    Terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu. Şehitlerden 4'ünün TUSAŞ çalışanı, birinin ise teröristler tarafından gasp edilen taksinin şoförü olduğu öğrenildi.

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) SAHA EXPO'da bulunan standına dev led ekran kurularak şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı. Ayrıca fuar alanı da Türk bayrakları ile donatıldı. (AA)Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) SAHA EXPO'da bulunan standına dev led ekran kurularak şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı. Ayrıca fuar alanı da Türk bayrakları ile donatıldı. (AA)

    Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

    Şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan son yolculuğuna uğurlandı

    TÜRKİYE TUSAŞ ŞEHİTLERİNE VEDA EDİYOR
    Türkiye terör saldırısında hayatını kaybeden 5 şehidine veda ediyor.

    CANLI ANLATIM
    15:29 24 Ekim 2024
    CENNET YÜZLÜ ÇOCUĞUMUZ GİTTİ

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı.

    TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerinde şehit ettikleri TUSAŞ çalışanları Ekici, Canbaz ve Coşkun'un cenazeleri, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde getirildi. Şehitlerin yakınları taziyeleri kabul etti.

     

    İkindi vakti kılınan cenaze namazına, şehitlerin yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, eski bakanlar ve bazı milletvekilleri katıldı.

     

    Şehitlerin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

    Ardından şehitler Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'un cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

    "KEŞKE BENİM OLDUĞUM YERE KOYSALARDI”
    Şehit Zahide Güçlü Ekinci'nin kayınvalidesi Dursine Ekinci, “Bu terör artık sonlansın. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Gittiler en değerli yere bombayı koydular, keşke benim olduğum yere koysalardı. İşine yıllarını vermiş insanlarımız ziyan oldu. En son bana hastalandığımı sormuştu. Torunlarımın yanına gitmiştim. ‘Neden bana uğramadın gittin?' dedi. Bambaşka bir insandı. Kimseye büyüklük taslamazdı. Hayali çocuklarını en iyi okullarda okutup yetiştirmekti. Hayatı dolu dolu yaşamak isterdi” dedi.

    “CENNET YÜZLÜ ÇOCUĞUMUZ GİTTİ”
    Hasan Hüseyin Canbaz'ın eşinin teyzesi ise, “Söyleyecek bir şey yok. Vahim bir olay. Olmaması gereken olaylar. Canımız ciğerimiz, cennet yüzlü çocuğumuz gitti. Çok neşeli, eğlenceli bir çocuktu. Karısına aşık bir çocuktu. En son bir ay önce görüştüm. Çalışıyordu, işinde gücünde birisiydi” ifadelerini kullandı.

    15:24 24 Ekim 2024
    ŞEHİDİN 2 ÇOCUĞU YETİM KALDI

     Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan özel güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın cenazesi toprağa verildi.

    TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan özel güvenlik görevlisi 40 yaşındaki Atakan Şahin Erdoğan için ikindi namazına müteakip Sincan Cimşit Mezarlığı Camisi'nde tören düzenlendi.

     

    Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

     

    BABAYA SON BAKIŞ
    Ankara Müftüsü Hasan Çınar'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından, eşi Pınar Erdoğan, kucağında 5 yaşındaki kızları Deren ile tabutun yanına gelerek eşine son kez veda etti.

    Şehidin fenalaşan yakınlarına sağlık ekipleri ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli destek oldu.

    Erdoğan'ın cenazesi Cimşit Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

    Şehit Erdoğan'ın, Duru ve Deren isimlerinde 2 kızı olduğu, Deren'in 2 gün önce 5 yaşını doldurduğu öğrenildi.

     

     

    14:00 24 Ekim 2024
    ŞEHİT MURAT ARSLAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

    TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Arslan'ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan taksici arkadaşlarının da katılımıyla konvoy halinde evine götürülerek helallik alındı.

     

     

    Arslan'ın cenazesi, evinin önünde okunan duaların ardından namazın kılınacağı Merkez Ulu Cami'ye getirildi. Şehit Arslan'ın eşi, babası, annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

     

    Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Arslan'ın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve bazı milletvekilleri katıldı.

     

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, şunları ifade etti:

    "Devletimize, vatanımıza, milletimize düşmanlık edenler bilsinler ki, 'Onlar size tuzak kurarlar, Allah onların tuzaklarını bozucudur.' İnşallah Cenab-ı Hakk'ın milletimize vermiş olduğu güç ve kuvvetle, birlik ve beraberlikle, dayanışma ve yardımlaşma ile bütün düşmanların tuzaklarını bozmak milletimize nasip olacaktır inşallah.

    Bu birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez. Milletimizin, gençlerimizin geleceğiyle ilgili devletimizin yapmış olduğu çalışmaları, heyecanımızı hiçbir zaman durduramazlar. Savunma sanayimize yapılan bu saldırıyı devlet olarak, millet olarak lanetledik. Şehitlerimize rahmet olsun."

     

     

     

    Cenaze namazı kılındığı sırada fenalaşan şehidin eşi Gülay Arslan'a sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin Adil, Abdurrahman ve Gül Amine Eslem adında 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

    Erbaş​​​​​​​'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

     

    12:36 24 Ekim 2024
    ULU CAMİ'NDE CENAZE TÖRENİ

    TUSAŞ'a silahlı saldırı düzenleyen 2 teröristin şehit ettiği taksici Murat Arslan için Kahramankazan’da bulunan Ulu Cami’nde cenaze töreni düzenlendi.

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