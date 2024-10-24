Şehitlere son görev | TUSAŞ’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

CENNET YÜZLÜ ÇOCUĞUMUZ GİTTİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı.

TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerinde şehit ettikleri TUSAŞ çalışanları Ekici, Canbaz ve Coşkun'un cenazeleri, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde getirildi. Şehitlerin yakınları taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına, şehitlerin yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, eski bakanlar ve bazı milletvekilleri katıldı.

Şehitlerin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Ardından şehitler Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'un cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

"KEŞKE BENİM OLDUĞUM YERE KOYSALARDI”

Şehit Zahide Güçlü Ekinci'nin kayınvalidesi Dursine Ekinci, “Bu terör artık sonlansın. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Gittiler en değerli yere bombayı koydular, keşke benim olduğum yere koysalardı. İşine yıllarını vermiş insanlarımız ziyan oldu. En son bana hastalandığımı sormuştu. Torunlarımın yanına gitmiştim. ‘Neden bana uğramadın gittin?' dedi. Bambaşka bir insandı. Kimseye büyüklük taslamazdı. Hayali çocuklarını en iyi okullarda okutup yetiştirmekti. Hayatı dolu dolu yaşamak isterdi” dedi.

“CENNET YÜZLÜ ÇOCUĞUMUZ GİTTİ”

Hasan Hüseyin Canbaz'ın eşinin teyzesi ise, “Söyleyecek bir şey yok. Vahim bir olay. Olmaması gereken olaylar. Canımız ciğerimiz, cennet yüzlü çocuğumuz gitti. Çok neşeli, eğlenceli bir çocuktu. Karısına aşık bir çocuktu. En son bir ay önce görüştüm. Çalışıyordu, işinde gücünde birisiydi” ifadelerini kullandı.