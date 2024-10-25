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Başkan Erdoğan Türkiye düşmanlarına mesaj yolladı: Bu alçak saldırı bizi kenetledi

Başkan Erdoğan, katıldığı Kazan’daki BRICS Zirvesi’nden dünyaya mesaj verdi. “TUSAŞ’a alçak saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Başkan Erdoğan Türkiye düşmanlarına mesaj yolladı: Bu alçak saldırı bizi kenetledi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen 16'cı BRICS Zirvesi'ne davetli olarak katıldı. Yaptığı konuşmada, Ankara'daki terör saldırısını sert bir dille kınadı. Türkiye düşmanlarına mesaj yolladı:

Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir.

Zirve için belirlenen adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi temasını fevkalade isabetli buluyoruz. Türkiye olarak böylesi bir ortamda, "Daha adil bir dünya mümkündür" şiarıyla hareket ediyoruz. BRICS'in küresel ticaretin gelişimine, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz.

TERÖRİSTANA İZİN YOK
Başkan Erdoğan, BRICS zirvesi sonrası İstanbul'a döner dönmez güvenlik toplantısına liderlik yaptı. Atatürk Havalimanı'nda 1.5 saat süren zirve sonrası 'terörsüz Türkiye' için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınır ötesinde bir "teröristan" kurulmasına izin verilmeyeceği açıklandı.

TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladıTUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı

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