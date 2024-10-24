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TUSAŞ gazisi İlker Şahin'den net mesaj: "Böyle hain saldırılarla bizleri yıldıramazlar"

Dün Kahramankazan'da TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında dört kurşunla yaralanan İlker Şahin, “Böyle hain saldırılarla bizleri yıldıramazlar. Buradan çıkar çıkmaz işimin başına dönüp vatanım için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 19:31 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 19:31
TUSAŞ gazisi İlker Şahin’den net mesaj: Böyle hain saldırılarla bizleri yıldıramazlar

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Ankara'da Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayisi'ne gerçekleştirilen terör saldırısında vücudunun çeşitli bölgelerine dört kurşun isabet eden 25 yaşındaki İlker Şahin, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmeye başlandı.

Gazi İlker Şahin (İHA)Gazi İlker Şahin (İHA)

"BÖYLE HAİN SALDIRILARLA BİZLERİ YILDIRAMAZLAR"

Yaşanan hain saldırı anlarını anlatan Gazi Şahin, "TUSAŞ'ta tekniker olarak çalışıyorum. Vardiya değişim saatimizdi işten çıkarken birden saldırmaya başladılar. Silah sesleri ile önümde bulunanlar yere düştü. O esnada ayağımdan vurulmuşun ama olayın sıcaklığı ile hissetmedim. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdılar. Vücuduma 4 kurşun isabet etmiş 3'ünü çıkardılar, biri ayağımda sinirlere çok yakın olduğu için bıraktılar. Böyle hain saldırılarla bizleri yıldıramazlar. Bizler vatanımız için üretmeye devam edeceğiz. Buradan çıkar çıkmaz işimin başına dönüp vatanım için çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonucu 5 kişi şehit olmuş, 22 kişi de yaralanmıştı.

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