MSB’den dosta güven düşmana korku

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan "daima hazır" başlıklı bir video paylaşımı yaptı.

Türk F-16'ları fil yürüyüşü yaptı

Kahramankazan'da gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından, sınır ötesindeki PKK/PYD hedeflerini vuran Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin havadaki gücünü vurgulayan dikkat çekici bir paylaşım yapıldı.

Türk F-16'ları fil yürüyüşü yaptı

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "fil yürüyüşü" yapan Türk F-16 savaş uçaklarının görüntüleri yer aldı.

Türk F-16'ları fil yürüyüşü yaptı

Askeri bir terim olan "fil yürüyüşü", bir tehlike anında uçakların belli bir düzende tam mühimmatlı kalkışa hazır olduğunu ifade etmek için kullanılıyor.