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MSB'den dosta güven düşmana korku

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden "daima hazır" başlıklı bir video paylaştı. Videoda, Türk F-16 savaş uçaklarının tam mühimmatla kalkışa hazır olduğu görüntülendi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 19:14 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 19:16
MSB’den dosta güven düşmana korku

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan "daima hazır" başlıklı bir video paylaşımı yaptı.

Türk F-16'ları fil yürüyüşü yaptıTürk F-16'ları fil yürüyüşü yaptı

Kahramankazan'da gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından, sınır ötesindeki PKK/PYD hedeflerini vuran Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin havadaki gücünü vurgulayan dikkat çekici bir paylaşım yapıldı.

Türk F-16'ları fil yürüyüşü yaptıTürk F-16'ları fil yürüyüşü yaptı

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "fil yürüyüşü" yapan Türk F-16 savaş uçaklarının görüntüleri yer aldı.

Türk F-16'ları fil yürüyüşü yaptıTürk F-16'ları fil yürüyüşü yaptı

Askeri bir terim olan "fil yürüyüşü", bir tehlike anında uçakların belli bir düzende tam mühimmatlı kalkışa hazır olduğunu ifade etmek için kullanılıyor.

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