TSK’nın Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir yıl daha görev yapmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.

TSK'NİN LÜBNAN'DAKİ GÖREV SÜRESİ 1 YIL UZATILDI

Dün TBMM'de yapılan görüşmelerde de TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi sunulmuştu.

Kabul edilen tezkereyle Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi de 1 yıl daha uzatılmıştı.