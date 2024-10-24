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TSK'nın Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bir yıl daha görev yapmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 20:02 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 20:07
TSK’nın Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir yıl daha görev yapmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.

TSK'NİN LÜBNAN'DAKİ GÖREV SÜRESİ 1 YIL UZATILDI

Dün TBMM'de yapılan görüşmelerde de TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi sunulmuştu.

Kabul edilen tezkereyle Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi de 1 yıl daha uzatılmıştı.

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