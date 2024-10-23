TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan TUSAŞ açıklaması: Oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 'nin ( TUSAŞ ) Ankara'daki tesislerine düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı.

HASTALARI ZİYARET ETTİLER TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile TUSAŞ 'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti. (AA)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti. (AA)

Burada yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, "Saldırının gerçekleştirilmesinin arkasında kimler var, nereden ne şekilde destek aldılar, nasıl bunu gerçekleştirdiler inşallah bütün detaylarıyla ortaya çıkarılacaktır." ifadesini kullandı.

40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin teröre karşı mücadele verdiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Milletçe terörün karşısında yekvücut olarak durduk ve bu mücadeleyi bugünlere kadar getirdik. Terör Türkiye'de artık tutunamayacak." diye konuştu.