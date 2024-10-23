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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TUSAŞ açıklaması: Oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bilkent Şehir Hastanesi'nde TUSAŞ'taki terör saldırısına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'ın yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş,yaptığı açıklamada "2 teröristi oraya gönderenlerin, onlara siyasi, askeri, lojistik destek veren ve Türkiye'nin önünü tıkamak için, Türkiye'nin büyük hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmak için oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz ve onlara karşı mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 03:22 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 03:22
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan TUSAŞ açıklaması: Oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesislerine düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti. (AA)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti. (AA)

HASTALARI ZİYARET ETTİLER
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti. (AA)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti. (AA)

Burada yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, "Saldırının gerçekleştirilmesinin arkasında kimler var, nereden ne şekilde destek aldılar, nasıl bunu gerçekleştirdiler inşallah bütün detaylarıyla ortaya çıkarılacaktır." ifadesini kullandı.

40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin teröre karşı mücadele verdiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Milletçe terörün karşısında yekvücut olarak durduk ve bu mücadeleyi bugünlere kadar getirdik. Terör Türkiye'de artık tutunamayacak." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan TUSAŞ açıklaması: Oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti. (AA)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti. (AA)

Milletçe birlik olunması ve teröre karşı ses yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Saldırının üzerinden birtakım şifreler okunabilir ama olayın sıcaklığı dolayısıyla bunları sonraya bırakarak öncelikle yaralarımızın sarılmasıyla meşgulüz. 22 insanımız yaralandı bu kardeşlerimizden 3'ü taburcu edildi 19'unun hastanelerde tedavisi sürüyor." dedi.

Özel harekat polisi ve güvenlik görevlilerini gösterdikleri üstün kararlılık ve cesaret dolayısıyla tebrik eden Kurtulmuş, etkili müdahaleleri sayesinde tablonun çok daha ağır olmasının önüne geçildiğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş. (AA)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş. (AA)

Kurtulmuş, Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gören bir yaralının durumunun ağır olduğunu ve kritik durumu atlatmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kurtulmuş, bu süreçteki fedakarlıkları nedeniyle sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Kurtulmuş, "2 teröristi oraya gönderenlerin, onlara siyasi, askeri, lojistik destek veren ve Türkiye'nin önünü tıkamak için, Türkiye'nin büyük hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmak için oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz ve onlara karşı mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yekvücut olarak, bütün imkanlarını seferber ederek, savunma sanayisindeki en önemli ülkelerden biri olmaya devam edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Allah milletimizin önüne engel çıkarmaya çalışanlara, birliğimizi ve beraberliğimizi yok etmeye çalışanlara fırsat vermesin." dedi.

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