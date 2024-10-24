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TBMM'den TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına kınama! "Emperyalist güçler" vurgusu

Terör örgütü PKK'nın TUSAŞ'a gerçekleştirdiği hain saldırı sonrası TBMM'den ortak adım geldi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresiyle TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı kınandı. Tezkerede, "emperyalist güçler" vurgusu yapıldı.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 18:46 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 19:35
TBMM’den TUSAŞ’a yapılan terör saldırısına kınama! Emperyalist güçler vurgusu

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Terör örgütü PKK Ankara'da savunmanın kalbi TUSAŞ'a saldırdı. 5 şehit verdiğimiz alçak saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi.

TBMM'DEN ORTAK ADIM
Saldırı sonrası TBMM'den ortak adım geldi

PKK'lı teröristler TUSAŞ'a saldırdı (Fotoğraf: DHA)PKK'lı teröristler TUSAŞ'a saldırdı (Fotoğraf: DHA)

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresiyle TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı kınandı.

EMPERYALİST MAŞALAR HUZURUMUZU BOZAMAZ
TBMM'de kabul edilen tezkerede, "Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir" denildi.

TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili tezkere kabul edildi. Tezkerede, şunlar kaydedildi:

"23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kasteden alçakça bir girişimdir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

SALDIRININ ESASA AMACI SAVUNMA SANAYİMİZ VE BAĞIMSIZ TÜRKİYE İSTİKAMETİDİR!
Hiçbir güç ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır. Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir. Bu saldırının esas amacı, milli savunma sanayimiz ve tam bağımsız Türkiye istikametindeki kararlı yürüyüşümüzdür.

Saldırı sonrasında milletimizin gösterdiği metanet ve birlik duygusu, tarihten gelen millet olma bilincimizin simgelediği çelikten irade her türlü terörist girişimi boşa çıkaracak güçtedir. Burada milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak terör örgütlerine ve tüm destekçilerine karşı mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ortak duruşumuzu ilan eden bu tezkerenin kabulünü ve bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının TUSAŞ’a yönelik alçak terör saldırısına karşı tezkeresi kabul edildi. (X/TBMM)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının TUSAŞ’a yönelik alçak terör saldırısına karşı tezkeresi kabul edildi. (X/TBMM)

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