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FETÖ'ye İstanbul merkezli operasyon: 4 haşhaşi tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün güncel yapılanması ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi sonrası propaganda yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 20:44 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 20:44
FETÖ’ye İstanbul merkezli operasyon: 4 haşhaşi tutuklandı

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ terör örgütünün askeri yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan, gizli haberleşme yöntemi olan "ByLock" kullanan, ankesörlü telefonlarından aranarak örgüt mensuplarıyla iletişime geçen, örgüt evlerinde kalan, sohbet ve toplantılara katılan, güncel yapılanma içinde yer alan şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

4 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si emniyette serbest bırakıldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Burada savcılık ifadelerinin ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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