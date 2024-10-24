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FETÖ'de kavga kızışıyor! Örgüt üyeleri saflarını belli etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından örgüt içinde büyük bir savaşı başladı. ABD'deki örgüt yapılanmasını yöneten Mustafa Özcan ile Avrupa sorumlusu Abdullah Aymaz arasındaki çekişme hız kazanırken, diğer örgüt üyeleri de taraflarını belli etmeye başladı. Yıllarca küresel güçlerin desteğiyle Türkiye ve dünyada gizli faaliyetler yürüten FETÖ, elebaşının ölümünden sonra para ve güç mücadelesiyle gündemde. Peki, FETÖ'nün güncel yapılanmasında kimler hangi tarafta? İşte örgüt içindeki kamplaşmanın detayları...

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 00:52 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 00:52
FETÖ’de kavga kızışıyor! Örgüt üyeleri saflarını belli etti

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Terörist başı Fetullah Gülen'in ölümüyle birlikte örgüt içindeki şer odakları arasında liderlik savaşı patlak verdi. Özellikle, terör örgütünün devasa mali kaynaklarının kontrolü ve yeni liderlik için mücadele eden Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz grupları, bu güç kavgasının başını çekiyor. terörist başı Gülen'in ölümünün ardından kendi içlerinde hesaplaşmaya başlayan bu iki yapılanma, örgütün geleceğini ve mali kaynaklarını ele geçirmek için kıyasıya bir rekabete girdi.

YÜZYILIN İHANETİ: FETÖ'DE KLİKLER ÇATIŞIYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından liderlik mücadelesi başladı. Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz, terör örgütün yeni lideri olarak öne çıkan iki isim oldu.

Terör Örgütün ABD yapılanmasını yöneten Mustafa Özcan, Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde yanında yer alan ve aynı zamanda örgütün parasını Cevdet Türkyolu ile birlikte kontrol eden isim olarak biliniyor. Özcan ve Türkyolu, Gülen'in ölümüne kadar tüm işlerini yönetmişti. FETÖ'nün liderlik mücadelesi, örgüt içinde parçalanma tartışmalarını da kızıştırdı.

Örgütte Özcan'ı destekleyenler arasında Türkyolu, "kasa" olarak bilinen İsmet Aksoy, Özcan'ın Kaynak Holding'i devrettiği Naci Tosun, Muhammed Çetin, Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni ve sözde yeni ahi heyeti mensubu Ekrem Dumanlı ve Türkyolu'nun bacanağı Adem Kalaç yer alıyor.

Mustafa Özcan'a yakınlığıyla bilinen bu isimler, FETÖ'nün yeni sözde İcra Heyeti'ne seçildi. Özcan'ın kontrol ettiği birimler ise bu heyetin oluşumunda kritik bir rol oynuyor, örgütün yönetim yapısını belirlemeye devam ediyor.

ÖRGÜTÜN ABD VE AVRUPA YAPILANMASI KARŞI KARŞIYA

FETÖ'nün Almanya yapılanmasını yöneten ve örgütün yeni lideri olmayı hedefleyen Abdullah Aymaz, Avrupa'daki en güçlü isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Aymaz da yeni sözde İcra Heyeti'ne seçilenler arasında yer aldı.

Aymaz'ı destekleyen isimler arasında Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karaduman bulunuyor. Ancak bu gruptan sadece Talip Büyük, yeni sözde İcra Heyeti'nde yer aldı. Büyük'ün İngiltere'de örgütün parasıyla fon ve emlak piyasasında faaliyet gösterdiği biliniyor. Hüseyin Karakuş Almanya, Bilal Karaduman ise İngiltere imamı olarak görev yapıyor.

Örgütün mevcut sözde İcra Heyeti'nde ayrıca Barbaros Kocakurt, Şerif Ali Tekalan ve Mehmet Yavuzlar da bulunuyor.

Terörist başının ölümünün ardından FETÖ'nün kilit isimleri arasındaki güç savaşı derinleşirken öne çıkan İsimler ve rolleri:

FETÖ'NÜN ABD AYAĞI

FETÖ'nün kilit isimlerinden Mustafa Özcan, örgütün çıkarlarını her şeyin önüne koyan ve geniş etki alanına sahip bir figür olarak biliniyor. "Hizmet için gerekirse şeytanla bile istişare ederim" sözüyle tanınan Özcan, örgüt içinde önemli bir güç odağı.

Paranın kontrolü konusunda büyük rol oynayan İsmet Aksoy, örgütün kasası olarak öne çıkıyor. Kaynak Holding'i devralan Naci Tosun ise mevcut sistemi korumayı tercih ediyor.

Güce ve kudrete önem veren, şahin görüşleriyle bilinen Muhammed Çetin, örgüt içindeki sert çizgiyi temsil ediyor. Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da örgütün yeni karar alma mekanizmasında yer alıyor.

"Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu'nun bacanağı Adem Kalaç, örgüt içinde önemli bir konuma sahip.

FETÖ'NÜN ALMANYA AYAĞI

Örgütün Almanya ayağını yöneten Abdullah Aymaz ise Mustafa Özcan ile koltuk mücadelesine giren bir başka önemli figür. Kulis faaliyetlerinde uzman olan Aymaz, yüksek egosu ve paranoyak mizacıyla biliniyor.

Diğer kilit isimler arasında, örgüt tabanında pek sevilmeyen, hırslı ve kural tanımaz Mustafa Yeşil; eleştirilen atamalardaki rolü nedeniyle örgüt içi desteği azalan Ali Ursavaş; İngiltere'de örgütün parasını fon ve emlak piyasasında yönlendiren Talip Büyük; Almanya imamı Hüseyin Karakuş ve Birleşik Krallık imamı Bilal Karaduman yer alıyor.

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