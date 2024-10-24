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MİT terör örgütü PKK/YPG hedeflerini milli silahlarla vurdu!

Dün akşamdan itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2’si sözde üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda Bayraktar TB2 gibi yerli üretim SİHA'lar aktif görev aldı. Kullanılan yerli ve milli üretilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) 82 ve Hassas Güdüm Kiti-84 ile belirlenen hedeflerin tam isabetle yok edilmesi sağlandı. MİT ise terör hedeflerinin vurulduğu anları yayımladı.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:44 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 16:56
MİT terör örgütü PKK/YPG hedeflerini milli silahlarla vurdu!

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Milli Savunma Bakanlığı, dün akşamdan itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si sözde üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MİT ise terör hedeflerinin vurulduğu anları yayımladı.

47 HEDEF İMHA EDİLDİ
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarıyla mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edildi.

İcra edilen hava harekatlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si sözde üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MİLLİ SİLAHLARLA HAREKAT
SABAH'ta yer alan habere göre, operasyonlarda kullanılan yerli ve milli üretilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) 82 ve Hassas Güdüm Kiti-84 ile belirlenen hedeflerin tam isabetle yok edilmesi sağlandı. Uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran HGK'lar, genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürüyor. 28 km menzili bulunan HGK 84, kritik düşman hedeflerinin yüksek hassasiyette vurulmasını sağlıyor. HGK'lar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarda öncelikli tuttuğu sivillere zarar vermeme ilkesine önemli katkı sunuyor. HGK'lar Lazer Arayıcı Başlık kullanılması durumunda hareketli hedeflere karşı da etkin kullanılabiliyor.

MİT SİHA'LARLA VURDU
MİT de terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK/YPG hedeflerini imha etti. MİT söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik noktaları hedef aldı. MİT operasyonlarında, Bayraktar TB2 gibi yerli üretim SİHA'lar aktif görev aldı. Terörle mücadele operasyonlarında uçaktan, karadan ve denizden atış imkanı sunan SOM füzeleri de güvenlik kuvvetlerinin önemli destekçilerinden oluyor. Suriye ve Iraktaki terörle mücadele operasyonlarında 30 saniye içinde göreve hazır olabilen ve 1 dakika içinde 6 top atışı yapabilen Fırtına obüsleri Türk güvenlik güçlerinin gücüne güç katıyor.

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