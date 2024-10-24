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TUSAŞ Makine Mühendisi Şehit Zahide Güçlü kaç yaşında, nereliydi? Zahide Güçlü kimdir? Eşinin gönderdiği çiçeği almak için...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde meydana gelen terör saldırısından acı haber geldi. Saldırıda makine mühendisi Zahide Güçlü ve 4 kişi daha şehit oldu. Çalışmaları ve başarılarıyla dikkat çeken Güçlü’nün genç yaşta hayatını kaybetmesi derin bir üzüntüye yol açtı.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 07:51 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 07:57
TUSAŞ Makine Mühendisi Şehit Zahide Güçlü kaç yaşında, nereliydi? Zahide Güçlü kimdir? Eşinin gönderdiği çiçeği almak için...

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Zahide Güçlü, TUSAŞ bünyesinde önemli projelerde görev yapmış bir makine mühendisiydi. Hayatını bilime ve havacılık teknolojilerine adamış olan Güçlü'nün, nereli olduğu ve yaşı gibi detaylar merak ediliyor.

ŞEHİT ZAHİDE GÜÇLÜ KİMDİR?

TUSAŞ'ta başarılı bir kariyer yürüten Zahide Güçlü, mesai arkadaşlarıyla birlikte saldırıya maruz kaldı. Ağır yaralanan Güçlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Güçlü'nün, saldırı anında eşinin gönderdiği evlilik yıl dönümü çiçeğini almak için tesisin girişine indiği sırada teröristlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacak.

TUSAŞ'A YÖNELİK TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLANLARIN KİMLİKLERİ

🔹Makine Mühendisi Zahide Güçlü
🔹TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz
🔹 Kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun
🔹Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan
🔹Taksi şoförü Murat Arslan

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